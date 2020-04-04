5歲弟「擊落特斯拉」緊張搖頭：沒喝酒！網轟心靈受創　律師曝根本不需酒測

記者劉維榛／綜合報導

「買不到一個月在今天被擊落了！」 一名車主驚呼，特斯拉被騎腳踏車的男童撞上，事後找來警方處理，需對雙方進行酒測。事件曝光後，一票網友認為執法過當，就怕酒測對孩子造成創傷，對此，林智群律師認為「這個案子是5歲小朋友，行政罰是不處罰14歲以下小朋友的，所以這個案子根本不需要酒測嘿！」

一名特斯拉楊姓車主透露，昨（3）日，好端端將愛車停在門口卸貨，突然「砰」一聲，發現一名5歲男童騎腳踏車不慎撞上，導致車門底部板金凹陷、烤漆掉落，所幸孩子人沒事，送去修配廠，費用也降至3、4000元，他哭笑表示「全國最年輕駕駛撞上特斯拉！」

酒測的畫面也曝光，警方依照規定對雙方進行酒測，男童緊張到全身發抖，一旁的警察、大人紛紛安撫情緒，「氣吸飽之後，像我這樣吹，像吹氣球一樣」，男童連連失敗了至少兩次，但還是乖巧重複吹氣，在第三次終於成功。

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由於孩子還小，加上只是一時貪玩撞上，卻要面對警察伯伯大動作酒測，就怕小小心靈蒙上陰影，引發大批友質疑是否執法過當，「酒測有點誇張，將心比心！」、「我比較怕小弟弟的心靈受創，個要注意」、「跪求弟弟心理陰影」、「我相信他，這輩子都不敢騎車了」、「警察是白X嗎！浪費資源」、「真得很有擔當，不然一般小孩早大哭了」、「小孩子應該不會賠償問題，他根本就不懂事」。

▲車主與父母和解！（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



事實上，當時氣氛頗為歡樂，有人問到「有喝酒嗎？」只見弟弟趕緊搖搖頭，逗趣畫面讓人會心一笑。另一派網友則認為，機會教育具有意義，「我覺得是很棒的機會教育啊，而且這樣本來就是必要程序」、「就當成是一種機會教育，也能讓孩子知道不管在哪裡騎車都要注意，不是巷子裡就能隨便亂騎，報警照正常程序處理，對方家長也能接受也已經和解就好」。

對此，林智群律師也在臉書3點分析：

1.這個案子關鍵字是「腳踏車」、「5歲小孩」。

2.腳踏車不是動力車輛，沒有刑法酒駕罪適用的問題，不過腳踏車還是慢車的一種，如果一般人喝酒騎腳踏車，還是可以處600-1200元罰鍰。

3.不過這個案子是5歲小朋友，行政罰是不處罰14歲以下小朋友的，所以這個案子根本不需要酒測嘿！

霧峰分局也強調，因本案亦是霧峰分局受理交通事故當事人年紀最小個案，霧峰分局將以此個案反映，可視交通事故現場狀況授權處理員警，類似幼童案件得彈性免予實施酒測。不少網友也好奇，倘若真的測出酒測值超標，該如何處置？台中市警交大事故處理組長陳盈良表示，未滿14歲但有測得酒精濃度者，須由法定代理人或監護人代為受罰。

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