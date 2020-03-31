神同步！情侶對決「畫圖猜晚餐」秒解讀　網驚呆：難怪會在一起

▲情侶間普通版的猜猜對決。（圖／翻攝Dcard）

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記者黃君瀚／綜合報導

情侶想維持感情的甜蜜與穩定，除了培養共用的興趣、喜好，也適合在平凡生活中加點獨特情趣。就有女網友分享平時和男友會一起玩的小遊戲，超神同步的默契讓人嘖嘖稱奇，彼此到了心領神會的境界，「難怪我們會在一起」！

女網友30日在Dcard發文，提到不知道從什麼時候開始，和男友用Line聊天時，都會用各種圖案或符號來取代言語。這款趣味小遊戲的規則十分簡單，猜不到就要說認輸，猜得到就要比OK圖案，「就像是小朋友鬥嘴一樣，猜錯就會被對方笑！」

女網友舉了幾個例子（見上圖）：

男友：18:30

男友：「看」、「場記板」、「車子」

男友：OK？

翻譯：約晚上6點30分看電影，我去載你OK嗎？

▲進階版的晚餐對決，融合圖示和手繪。（圖／翻攝Dcard）

民以食為天，2人常常展開吃東西的對決，除了用圖案表達情意，有時也會挑戰加入手繪圖，畫出想吃的餐點類型，提升整體難度。某天晚上，她霸氣畫了肉片圖案，讓男友挑戰看圖猜謎，廣義來說他買了正解「排餐」回家，只是不夠精確，「雖然買對了，但是變成牛排，豬排都故意畫淺色了，竟然沒發現我的巧思。」

又有一天她畫了個人坐在椅子，底下配上泡麵圖案，而男友憑此線索，成功認出是肉燥麵裡的人物，成功買到相對應的泡麵。似乎不管出什麼題目，最後2人總能迎刃而解，「默契超強，（身邊朋友）都說難怪我們會在一起！」

文章一出，網友都覺得太神奇了，「這個（圖一）我竟然解讀成，1830，看成人電影......然後車上愛愛」、「我還以為是唐老鴨XD原來是肉燥麵」、「果然人還是要跟對的頻率在一起」、「我以為我看花了，肉燥麵到底怎麼懂的啦」、「以為是鴨嘴獸泰瑞」！

▼解答公布，網友們無不嘖嘖稱奇。（圖／翻攝Dcard）