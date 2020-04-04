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馬路一片口罩海！業務狂撒洩憤「MIT吼～正統醫療口罩」影片曝　下場慘爆

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▲▼馬路一片口罩海！業務狂撒洩憤「MIT吼～正統醫療口罩」影片曝　下場慘爆（圖／翻攝爆料公社）

▲醫療口罩都是全新的！（圖／翻攝爆料公社）

網搜小組／劉維榛報導

全球鬧口罩荒，卻有民眾亂扔口罩發洩情緒！有網友路過新北某路段，驚見醫療口罩散落路上，更可惡的是，口罩都是全新的。大批網友爆料，原來有男業務疑似被客人嫌棄，夜晚趁四處無人，脫序亂丟口罩，「這邊有攝影機啦，紅單我也不怕啦！」

一名網友在《爆料公社》貼出2張憤怒照片，全台一罩難求，豈料空曠道路上，卻出現一片「藍色口罩海」，且尚未使過的痕跡，恰巧路過的原PO火冒三丈直呼，「口罩…看了很無言！」

請繼續往下閱讀...

照片曝光後，引發近2萬人拳頭硬了，發現案情不單純，透露地點位在新北市「八里商港五路」，網友們肉搜出一段2分鐘影片，發現是一名男業務所為。

只見當時夜色昏黑，一名男子自稱「業務啦，跑快10年了啦，專業領域明明就不會輸給人家啦，總是人家吼～自以為什麼就是什麼」，而他的右手同時拆開口罩包裝，「一次兩次，這些口罩、這些口罩，有多少人每個禮拜要去排隊預購，低頭下去，去人家拜託來的」，接著他怒氣一丟，口罩散落在馬路上，「還被人家嫌棄！」

能感受到男業務的憤怒情緒在內心壓抑許久，玻璃心嗆聲，「一次兩次，我也不會再接受第三次」、「我這個人吼，很理智」，他還自曝「MIT吼～MIT吼，看不懂的人，去搜尋一下什麼叫做正統醫療口罩」、「這邊有攝影機啦，紅單我也不怕啦！」

▲▼馬路一片口罩海！業務狂撒洩憤「MIT吼～正統醫療口罩」影片曝　下場慘爆（圖／翻攝爆料公社）

▲▼馬路一片口罩海！業務狂撒洩憤「MIT吼～正統醫療口罩」影片曝　下場慘爆（圖／翻攝爆料公社）

▲▼馬路一片口罩海！業務狂撒洩憤「MIT吼～正統醫療口罩」影片曝　下場慘爆（圖／翻攝爆料公社）

▲業務丟口罩洩憤！（圖／翻攝自YouTube

網友們群起撻伐，「就算再不爽，你可以轉換變成當做善事捐給醫療人員，不好嗎？」、「超級生氣的！政府徵用國家資源，便宜給大家口罩，這個人這樣亂搞，其他國家要花快三千才能拿到，X蛋」、「拜託把人找出來，先開一張亂丟垃圾，然後在健保系統註記禁領口罩」、「笑死人了～會因為情緒問題亂丟口罩的人自稱理性？」、「你可以大力的丟在我身上，我絕對不會怪你」。事後，原PO更新後續，「剛剛看見清潔隊清理完畢，感謝幫忙」。

至於男業務下場出爐，據《TVBS》報導，新北市環保局表示，儘管口罩是乾淨的，不過丟棄行為情節嚴重，仍會開出最高罰款6000元，呼籲防疫期間勿以身試法。

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