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電子發票、雲端發票差在哪？　提高中獎率！2.95億「專屬加碼」領法秒懂

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▲▼郵局12／29不再兌獎！「統一發票兌獎APP」明年登場　線上領錢囉。（圖／記者許力方攝、財政部）

▲雲端發票、電子發票、載具、歸戶讓不少民眾霧煞煞。（圖／記者許力方攝）

記者黃君瀚／綜合報導

請繼續往下閱讀...

財政部上月（3）宣布從109年1-2月期開始，統一發票增開1組六獎，雲端發票則多10萬組500元。近日就有影片提到，電子發票、雲端發票名字實在太類似，很多民眾根本搞不清楚，載具、歸戶等名詞更是看得霧煞煞，就這麼和2億9千500萬元的加碼金擦身而過。

理財頻道「懶錢包Lazy Wallet」近日推出一支影片，提到使用電子發票有3大好處。第一大誘因就是「獎金」，政府去（2019）年底把專屬加碼金增至2億4千500萬元，今（2020）年再升級到2億9千500萬元，分別是50萬組5百元、1.5萬組2千元跟15組100萬元，使用電子發票中獎率較高。

第二項好處是「自動對獎、自動匯款」，全自動完成不用耗眼力，中了獎金直接進戶頭，還免扣千分之四的印花稅。最後一點是「環保」，過去政府每年得印80億張發票，傳統長條版是紙張能回收，現在新款則是感熱紙，無法回收，只能丟一般垃圾進焚化爐處理。

▲發票示意圖。（圖／記者林信男攝）

▲傳統長條版（右）的發票越來越少見，多數商家已更換成新的電子發票證明聯，不過這種感熱紙不可回收。

影片中解析了4個關於電子（雲端）發票的專有名詞：

1. 電子發票
電子發票分2種，印出來的「紙本電子發票」、沒印出來的「無實體電子發票」。主持人推測詞彙太衝突，現在印出來、實體的改叫「電子發票證明聯」，是全面雲端化前的過渡產品，上沒有消費明細，得掃QRcode進行查詢。

2. 雲端發票
「紙本電子發票」改名了，「無實體電子發票」也跟上這股風潮，在官方舉辦網路投票後，最終定名「雲端發票」。簡單來說，現在印出來的是「電子發票證明聯」，不印出、存載具中的就是「雲端發票」。

3. 載具
載具是儲存電子發票的工具，有超多載體可選，如悠遊卡、一卡通、iCASH、手機條碼、自然人憑證、會員卡、信用卡等等。主持人建議使用支援度最廣的「手機條碼」，有門號就能申請專屬的一組，不管用安卓、蘋果都能放在手機桌面，也支援Line Pay、街口各種支付，結帳時拿給店員刷，發票就全跟著號碼了。

4. 歸戶
根據政府調查，光是「會員載具」一項就超過600種，可能根本搞不清楚發票分別存在哪。「歸戶」就是把所有載具歸到個人名下，載具可以有很多種，人只有一個，只要申請好手機條碼或自然人憑證，就可以把載具一一歸戶，一次把所有發票集中起來，最後再設定銀行帳戶，中獎了就會自動匯款。

▼影片介紹雲端發票4個專有名詞，同時教學如何申請、綁定使用。

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