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板橋某國小五年級生5樓墜落　「原因不明」加護病房4天未清醒

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記者郭世賢／新北報導

新北市板橋驚傳國小男童墜樓事件，3月31日傍晚5時許，一名小五校隊男學生從5樓墜地，隔了1個多小時才被發現，至今4天仍昏迷不醒，住在加護病房觀察中。目前警方已經調閱校門出入口過濾，鑑識人員也前往現場採證。校方同時了解學生近日學習情況、師生互動、家庭狀況等，期能釐清事故發生之因。

▲▼板橋驚傳小五男生墜樓！5F走廊掉落1F　全身重傷昏迷3天。（圖／翻攝爆料公社）

▲ 板橋驚傳小五男生墜樓！5F走廊掉落1F，全身重傷昏迷4天。（圖／翻攝爆料公社，下同）

校方表示，學生因3月31日於5時35分時向教練要求提前離校，教練隨即與家長聯繫未果，因未取得家長同意，請孩子留在活動中心與隊友共同活動收操及收拾器材。於5點45分球隊統一放學時發現胡生書包、球鞋等東西均遺留在活動中心走廊窗台上，卻未見胡生蹤影即刻通知家長於校園展開協尋。教練隨即通知學務處廣播協尋，稍晚於一樓遊戲區尋獲學生！立即通知救護車送醫治療，並進行通報。

校方當日調閱監視器後，發現學生疑似從高處墜落，學校除立即進行校安通報，並到醫院探視學生，並緊急透過監視器就事發地點進行採證，同時了解學生近日學習情況、師生互動、家庭狀況等，期能釐清事故發生之因。

因家長已向警方報案，警方刻進行調查，學校全力配合調查，在警方尚未查明真相前，學校將就校內師生輔導、協助及陪同受傷學生家長度過難關，也請各界在警方調查過程中，請勿過多的臆測，避免將對學校親師生造成二度傷害。

目前警方尚在查證，在調查結果出來前，學校將全力進行輔導工作，協助受傷學生及家長醫療保險，關注孩子身體恢復情況，並指派專人陪同處理後續事宜，持續關懷校內師生，以孩子權益為優先考量。

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