疑確診病患求救！醫護15mins急穿隔離衣「一進門暴怒」：珍貴裝備全浪費了

▲穿上隔離裝備，其實會感到呼吸困難。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者劉維榛／綜合報導

「醫療資源寶貴啊！」一名女醫護人員氣訴，日前一位病患住在隔離病房內求助，而且疑似染上新冠肺炎（COVID-19），大家急忙穿隔離裝備，衝進去察看病況時，發現對方只是為了馬桶上一滴尿而求救。文章曝光後，氣得網友怒譙「現在人是把醫療人員當服務業在使喚就對了？」

一名在醫院工作的女網友，在臉書《爆怨公社》分享超怒經歷，一位同事負責隔離病房「疑似武漢肺炎患者」，進房前，醫護人員必須穿上一層層的隔離衣、N95口罩、外科口罩、護目鏡、面罩、手套與鞋套，「那套裝備至少要5-10分鐘，還會呼吸困難。」

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只要病患有任何不適，醫護絕對不嫌麻煩，把握每分每秒衝鋒搶救，豈料一進隔離房，大家傻了，「就一滴尿？！因為馬桶上不小心滴到一滴尿，所以我們就全副武裝浪費了一套兔寶寶裝…拜託有些事情可以自己處理的，醫療資源寶貴啊！」

文章一貼出後，引發大批網友怒轟，「叫他舔掉！（太氣了失言！）你們真的辛苦了！要照顧好自己喔～謝謝！加油！」、「請他們自費付吧，病人要求非正常需要，都改自費」、「現在人是把醫療人員當服務業在使喚就對了餒」、「辛苦了…那個人也太X圾了」、「不是有對講機？也可以電話聯絡啊，按了紅燈，不是會先問清楚，才不用分好幾次進去。為了一滴尿…這種病人是以為住飯店嗎」。

▲網氣爆！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

有護理人員也跳腳直呼，類似狀況不斷上演，「剛剛也為了幫忙關電視，浪費一套」、「真的，穿了兔寶寶後全身爆汗，幾乎快無法呼吸了」。原PO也真心呼籲，「疫情影響大家都辛苦了，只是這種時候真的需要大家多多配合，才能有效控制疫情，大家一起加油」。

說到急診的日常，名醫田知學經常在臉書粉專《布農Doc 田知學》分享醫護辛酸淚，由於正值非常時期，她誠懇「#為你我們堅守崗位，#你只要為我們留在台灣留在家裡。」除了醫護人員守護第一線，田知學也感謝清潔員的付出，「還有一群像被深埋海底般，完全聽不到他們聲音，卻一直默默地努力的！醫院沒有他們真的不行的！不是只有醫護，清潔人員也為你冒著被感染危險堅守崗位！」