台中5歲童騎腳踏車「撞凹特斯拉」　車主開出佛心維修價！

▲警方到場依規對男童進行酒測。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區3日發生一起「車禍」意外，楊姓男子近日才購置一輛上百萬特斯拉電動車，他將車輛停放在門口，遭到一名5歲男童騎腳踏車撞上，造成車門底部板金凹陷、烤漆掉落，楊男請警方到場處理，警員到場後除量測肇事現場，也依規對男童進行酒測，而男童也乖巧冷靜地配合；事後楊男與男童家屬達成和解，擔心對方家長負擔太重，楊男未將愛車送至原廠，轉而進修配廠修復，原本要價破萬元的修理費用立刻降至3、4000元。

▲警方輛測肇事現場。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

「慢慢吹進去就好，不要緊張」，由於這起車禍發生在道路上，該輛特斯拉確實有受損，警方受理報案後依規定對雙方進行酒測，其中也包括肇事男童，原本待在附近的男童母親接獲消息後，立刻趕至男童身旁陪同檢測，並安撫男童情緒。原本有點緊張的男童，有了母親相伴，情緒緩和下來，乖巧配合警方動作。

事後，楊男將照片PO上臉書分享這起車禍案件，稱「買不到一個月被擊落了」，慶幸男童沒受傷、誇男童很勇敢的面對問題；而雖然愛車受損，楊男也不忍男童受到家長苛責，他將車輛送至修理費僅須3、4000元的修配廠修復，比起動輒破萬的原廠價格，足足替男童家長省下了至少6000多元，十分佛心。

如此罕見的車禍，也引起網友熱議紛紛，除認為男童酒測的畫面看來逗趣，也有不少人擔心男童見到警方恐會受到驚嚇，並質疑警方對男童酒測是否執法過當？對此，警方回應，因事故地點是發生在道路上，雙方都有駕駛車輛，而自小客車有凹陷情形，後續雙方或有理賠問題，因此警方依規定對雙方實施酒測。

台中市霧峰警分局表示，此案是霧峰分局受（處）理交通事故當事人中，年紀最小的個案，霧峰分局將以此個案反映，未來可視交通事故現場狀況授權處理員警，類似幼童案件可彈性免予實施酒測。

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