台中5歲童酒測「臉色發白、不斷發抖」！媽質疑處理程序…警政署回應了

▲男童接受酒測時，不斷發抖、臉色發白。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



記者柯振中／綜合報導

台中市大里區3日發生離奇車禍，5歲男童騎腳踏車撞上特斯拉電動車，隨後被警方進行酒測，引發不少爭議。對此警政署4日說明，一切都符合規定，對男童進行酒測是標準程序。

這起事件發生在3日下午，當時電動車車主正在工作，突然聽見撞擊聲，趕忙跑出來查看，發現是一名男童騎腳踏車撞上他的車。由於車輛剛買沒多久，因此車主先打電話報警，進行備案，處理後續程序。

▲警方依照規定處理，但男童母親有疑問。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

警方到場後，依照規定，處理事故現場，同時對肇事的5歲男童進行酒測。不過，這樣的行為也引發爭議。根據《中央社》報導，男童的母親4日受訪時說，孩子進行酒測的當下，不斷發抖、臉色發白，相當緊張，吹了5次才完成酒測，雖然知道這是例行程序，但孩子才5歲，應該能夠彈性處理。

對於男童母親的不滿，警政署回應，依據《道路交通事故處理規範》第十五條規定，對於事故現場各種有利還原真相的跡證，應該詳細採集、記錄，警方對男童進行酒測，符合相關規定。警政署說明，由於事故肇因尚未出爐，所有證據都應該保全，對雙方進行酒測，可當成車禍究責的事證。

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