5歲弟酒測影片曝光...撞特斯拉「雙手握拳」吹3次↑才成功！　緊張到皮皮剉

記者白珈陽、林昱萱／台中報導

台中市大里區3日發生一起事故，當時一名5歲男童騎腳踏車撞上楊姓男子的特斯拉，而警方到場後也對男童實施酒測。此外，從稍早曝光的影片可見，男童在實施酒測時，緊張到全身發抖，一旁的警察、大人紛紛安撫他的情緒，而他也因為太過緊張，酒測吹了至少3次以上才成功。

▲小弟弟騎腳踏車撞上特斯拉。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

這起事故發生在3日下午，事發當時小男童騎腳踏車撞到一台特斯拉，而警方到場後，也對小男孩實施酒測，但小男孩雖然勇敢接受酒測，卻也因為太過緊張，因此嚇得全身發抖，而警察、大人們也安慰他說，「氣吸飽之後，像我這樣吹，像吹氣球一樣」，不過，男童是第一次遇到這樣的場面，連連失敗了至少兩次，好不容易才成功。

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不過，也是這酒測畫面引發不少網友熱議紛紛表示，「弟弟真的很勇敢」。對此，霧峰分局也回應，因本案亦是霧峰分局受(處)理交通事故當事人年紀最小個案，霧峰分局將以此個案反映，可視交通事故現場狀況授權處理員警，類似幼童案件得彈性免予實施酒測。

針對此事，林智群律師也在粉絲專頁提到，「腳踏車不是動力車輛，沒有刑法酒駕罪適用的問題，不過腳踏車還是慢車的一種，如果一般人喝酒騎腳踏車，還是可以處600-1200元罰鍰。」、「.不過這個案子是5歲小朋友，行政罰是不處罰14歲以下小朋友的，所以這個案子根本不需要酒測嘿！」

►我沒有遲到，是時間遲到了！