美國強硬防疫政策上路7天　川普憂「經濟停擺」急想快點鬆綁

▲美國總統川普希望鬆綁聯邦政府16日宣布的15天防疫指導方針。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普16日在白宮召開記者會，發表最新防疫指導方針，包括鼓勵在家工作、停課、限制集會、保持6英尺（大約1.8公尺）社會距離等強硬措施。但政策上路大約一周，他卻日益擔心企業停擺導致經濟受挫，迫切希望政策鬆綁，「我們的國家不是為了被關閉而打造的。」

川普16日發表最新防疫指導方針，包括鼓勵保持社會距離，在家工作上課，限制10人以上集會，避免前往酒吧、餐廳、健身房以及不必要的旅遊、購物與社交拜訪等等。政策適用於接下來的15天。

綜合CNN、《紐約時報》報導，川普擔心經濟停擺、受到重創，在政策上路一周以後就希望放寬限制，盡快讓企業重新營運，勞工返回工作崗位。越來越多白宮高級官員也開始質疑，防疫政策是否值得付出如此高昂的經濟代價。

川普22日推文表示，「我們不能讓解決方案比問題本身更糟糕。在這15天期限結束時，美國將決定我們想要走上哪條路線。」雖然他23日坦言，情勢可能惡化，卻仍堅稱要重新評估防疫措施，希望盡快恢復正常，「我們的國家不是為了被關閉而打造的……我們將會參考數據提出新規範，讓地方經濟在適當時間謹慎地恢復營運。」

▲美國傳染疾病權威弗契（Anthony Fauci）與總統川普在防疫政策方面出現分歧。（圖／路透）



但是，美國傳染疾病權威、新冠肺炎防疫工作小組重要成員弗契（Anthony Fauci）始終堅持強硬的防疫措施，他數度在採訪中公開糾正總統的錯誤或誤導言論，坦言與川普出現意見分歧，「好吧，他說出口了，讓我們試著在下一次修正回來。」

川普盟友、共和黨籍的南卡羅來納州參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）也對此表示反對，他23日在推特上說，「總統川普最好的決定是一開始就禁止來自中國的旅行。我希望我們不會縮減這個決定，在美國國內放棄積極的遏止政策。」

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