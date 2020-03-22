大馬員工趕入境險睡街頭「佛心公司安排住飯店」　他飆淚：打死不離職！

▲馬來西亞一名男子趕在鎖國禁令以前入境新加坡，原以為要露宿街頭，沒想到雇主暖心安排住宿。（示意圖／路透）



文／中央社記者黃自強新加坡22日專電

馬來西亞頒布行動管制令，大批勞工連夜入境新加坡，新加坡設置「方艙宿舍」讓險遭露宿街頭的勞工棲身，另有勞工對雇主安排住宿飯店感到窩心，直呼這樣好的公司打死不走。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情全球延燒。馬來西亞首相慕尤丁頒布幾項緊急措施，從18日起至31日鎖國自保，禁止所有國人出國，也禁止所有外國人入境。

馬來西亞實施的鎖國禁令，讓大批馬來西亞勞工趕在禁令生效前，漏夜入境新加坡。新加坡人力部、國家發展部、建屋發展局等相關單位，火速協助這群受鎖國禁令影響的馬來西亞勞工找臨時宿舍。

人力部在24小時內為2000多家企業安頓1萬名馬來西亞員工，設立臨時住所，並提供每晚新幣50元（約新台幣1000元）住宿補貼，最多14天。

社會及家庭發展部設置「方艙宿舍」，提供必要的盥洗設施、睡袋、毛巾與衛生紙。

在新捷運（SBS Transit）服務的馬來西亞勞工劉家成最近也在臉書留言指出，鎖國讓他跑路來新加坡，連一條內褲都沒帶，原以為要露宿街頭，沒想到公司安排入住星級飯店，害他感動到掉淚。

劉家成也在飯店內游泳池、健身房打卡自拍。他還說「這樣好的公司讓我打死不走」。他的貼文獲460餘名網友按讚與分享。

新加坡全國雇主聯合會、工商聯合總會與中小企業商會則發表聯合聲明，支持新加坡人力部對馬來西亞勞工採取的具體措施。

新加坡家具工業理事會則協助購買床褥，新加坡酒店協會也協調雇主尋找客房。

新加坡昨天新增47起新冠肺炎病例，確診累計達432例，其中有140人康復出院，另有2名確診死亡病例。

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