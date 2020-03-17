川普坦言美國疫情「可能延燒到夏天」面臨經濟衰退　股市暴跌！

▲美國總統川普發表最新防疫方針，他轉述公衛專家的推測指出，疫情可能持續到夏天。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普16日在白宮召開記者會，發表最新防疫方針。他透露，還沒有計畫在國內實施旅遊禁令、宵禁或封鎖，但會考慮針對疫情「熱點」實施相關政策，此外，新冠肺炎危機可能會持續到夏天甚至更久，美國「或許」將走向經濟衰退。此話一出，股市重挫超過12％，是1987年以來單日最大跌幅。

川普16日發表最新防疫方針，建議老年人待在家中，避免前往酒吧、餐廳、健身房、不必要旅遊、購物與社交拜訪，不應參與超過10人的聚會，鼓勵在家工作與上課，遠離養老機構等等。

綜合CNBC、BBC報導，川普表示，美國正在面臨一個「傳染性很強」的「隱形敵人」，呼籲民眾認真看待。他被問及疫情還會持續多久時回應，「他們（公衛專家）認為是8月，可能是7月，也可能比這些（時間）都還要久」，此外，美國「也許」正在走向經濟衰退。消息一出，股市下跌超過12％，是1987年以來單日最大跌幅。

▲美國新冠肺炎疫情持續擴散，川普政府的檢測與防疫工作飽受批評，但他仍對於團隊的危機處理非常滿意。（圖／路透）

川普政府因淡化疫情嚴重性與防疫政策缺失飽受外界批評，但仍對團隊的危機處理感到很滿意，「我會打10分，我認為我們做得很好。」他透露，還沒有計畫在國內實施旅遊禁令、宵禁或封鎖，但正考慮關閉美加邊境，「我們也許會關注特定地區，也就是他們所謂的特定『熱點』。」

美國國家衛生院傳染病權威弗契（Anthony Fauci）解釋，這次發表的防疫建議是「15天的試驗指導方針」，許多人的日常生活因疫情被顛覆，但也許可在仲夏（midsummer）時恢復正常。白宮冠狀病毒工作小組的比爾克斯博士（Dr Deborah Leah Birx）說，「如果美國的每個人在接下來15天全都遵循我們的要求，我們將會看到巨大的改變」，並強調即使沒有身體不適，也應保持社會距離，「我們知道有一大群沒有症狀的患者，將會繼續散播病毒。」

▲經過舊金山卡斯楚戲院（Castro Theatre）的民眾也戴起口罩。（圖／達志影像／美聯社）

美國目前累計超過4600例、85死，至少40州宣布進入緊急狀態，其中加州舊金山市的「禁足令」被認為是最為嚴格的，市民從16日午夜起至4月7日必須待在家中防疫，除非必要，否則不得出門，由於29州實施停課，全國數百萬人在家工作，許多原本人潮擁擠的地方變得冷清，紐約時代廣場的人潮也寥寥無幾。

與此同時，民主黨正在進行的總統初選也受到影響。亞利桑那州、伊利諾州、佛羅里達州與俄亥俄州原本預計17日投票，但俄州長16日晚間宣布，為了遵循禁止50人以上集會的防疫指示，投票延期。喬治亞州、路易斯安納州與肯塔基州也跟進，推遲初選投票。

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