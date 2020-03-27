「烏龍轉機」3外籍旅客已離境　紐航坦承地勤疏失將遭裁罰

▲紐西蘭航空26日搭載3名外籍旅客來台轉機，但中央流行疫情指揮中心已禁止外籍旅客來台轉機，圖為2名日籍旅客上午搭機返回日本。（圖／旅客提供）

記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心日前已明文禁止所有外籍人士入境、轉機，紐西蘭航空26日將1名英國人、2名日本人載到台灣轉機，入境時禁止入境必須原機遣返出發地，3名外籍旅客困在轉機櫃台，變成真實版的《航站情緣》；案經中央疫情中心指示，3名外籍旅客27日上午已陸續搭機離境，而紐西蘭航空則將遭裁罰。

為阻絕新冠肺炎（COVID-19）於境外，中央流行疫情指揮中心日前已宣布禁止外籍人士入境與旅客來台轉機，以減少跨境流動與降低病毒傳播風險，紐西蘭航空一架班機26日下午從奧克蘭飛抵桃園國際機場，疑因紐航地勤人員作業疏失，竟讓2名日本人與1名英國人共3人來台轉機。

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據移民署國境事務大隊透露，因台灣已宣布禁止轉機，3人下機後隨即到轉機櫃台辦理手續，但被告知台灣已禁止轉機所已無法在台灣轉機，3人因而受困桃園機場，後來被安排在管制區內休息區苦候；後來接獲中央流行疫情指揮中心指示，依規定將裁罰違載的紐航，並儘速安排班機遣返離境事宜。

▲紐西蘭航空26日搭載3名外籍旅客來台轉機，但中央流行疫情指揮中心已禁止外籍旅客來台轉機，圖為英籍旅客上午搭機離境。（圖／旅客提供）

2名日本人於今日上午8時30分搭乘長榮航空班機飛返大阪，英國人原先預計搭乘下午中國大陸班機前往上海，但因該航空拒載，因此改搭上午9時50分長榮航空班機飛往上海。

據指出，3名外籍旅客在滯留桃機期間，航站人員曾量測體溫，並且詳細填寫檢疫證明、旅遊史、居住史等資料，同時要求行動範圍以利後續追蹤。

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