沙烏地「聖城麥加」爆72例都曾接觸同一患者　外界憂出現超級傳播者

▲沙烏地阿拉伯新增119例，其中72例出現在聖城麥加。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

沙烏地阿拉伯22日新增119起新冠肺炎確診，全國累計511人染疫。新通報的病例中，高達72例都是土耳其公民，他們在聖城麥加（Mecca）接觸1名患者以後確診，目前全部都在當地旅館隔離。媒體認為，沙國很有可能出現第一位超級傳播者。

綜合Khaleej Times、《路透社》報導，沙烏地阿拉伯衛生部22日通報119起病例，全國確診數來到511；新增病例中7例是從海外移入，72例出現在聖城麥加，目前正在當地旅館隔離。發言人阿卜杜勒（Mohammed Al Abd Al Ali）說，麥加的72名患者皆是土耳其公民，且曾與1名同為土籍的患者接觸。外界擔心，沙國很有可能出現第一位超級傳播者。

根據《海灣新聞》，沙國目前累計病例中，33%的人都是因與患者接觸，或者參加婚禮、葬禮與家庭聚會等社交活動而染疫。阿卜杜勒也提到，國內目前已實施2.3萬次檢測，將會繼續採取嚴格措施，遏止疫情，「我們開始發現越來越多案例與互動接觸有關……我們呼籲人們待在家裡，這是保護自己遠離病毒的最好方式。」

沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）已宣布新的防疫措施，每天晚上7時至隔日早上6時實施宵禁，為期21天，預計當地時間23日晚間起生效。

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