陸南海島礁永暑、渚碧科研站啟用　美軍頻秀實彈演習搶話語權

▲美國海軍第七艦隊貝瑞號導彈驅逐艦（USS Barry）實彈射擊畫面曝光。（圖／翻攝U.S. Pacific Fleet臉書）

記者魏有德／綜合報導

中美兩國對於南海的較勁持續上演。大陸中科院島礁綜合研究中心近期宣布位於南海的永暑站、渚碧站正式啓用，美軍艦隊也於3月多次進出南海並於周邊的菲律賓海進行實彈演練。美國巴克內爾大學專家朱志群分析，「兩國都在傳達相同的訊息，就是在關注新冠肺炎疫情的同時，雙方在軍事上也都已做好充分凖備。」

▲永暑礁高清影像圖。（資料圖／翻攝自微博軍報記者）

《新華網》報導，永暑站及渚碧站均設有生態、地質、環境等多個功能實驗室，可保障科研人員駐島展開現場調查取樣等科學研究工作。目前，永暑站已建成珊瑚礁生態原位觀測系統、島礁植被生態監測系統、淡水涵養監測系統；渚碧站也已完成地質穩態監測系統、淡水涵養監測系統的方案設計。

▲海上巡邏機可於永暑礁上起降。（圖／翻攝自新華網）

報導稱，美濟園區率先啓用後，島礁中心兩個分站的啓用，將以美濟園區為主，永暑站、渚碧站為輔的南海島礁科技支撐平台，有利於集中力量聚焦南海關鍵海區的生態系統演變、地質環境穩態、島礁生態環境立體觀測等方面展開協同研究，之後還將進一步完善相關科研條件與功能配置。

相較於大陸島礁中心在南海上的行動，《BBC中文網》報導，美國海軍第七艦隊23日在其臉書稱，貝瑞號導彈驅逐艦（USS Barry）3月在執行印太安全任務時曾發射「標凖二型」中程導彈。同日，中國海軍也在官方微博發佈近日在南海某海域上空展開協同反潛訓練的畫面，還擊美方的意味濃厚。

▲美海軍希羅號(USS Shiloh)在菲律賓海進行標準二型防空飛彈的實彈射擊。（圖／翻攝自U.S Pacific Fleet推特）

美國巴克內爾大學（Bucknell University）政治學與國際關係教授、中國問題專家朱志群（Zhiqun Zhu）認為，美軍在西菲律賓海演習，可能是要向中國發出信號，要求美國認真對待印太安全，「這也顯示南海緊張情勢正在加劇。」

香港城市大學東南亞研究中心主任湯普森（Mark Thompson）認為，南海長期是中美兩國在軍事能力上競逐的區域，因此美軍發佈演習、發射導彈的照片是要展現其軍事科技實力，「面對肺炎疫情的同時，中美兩國也都希望能展現軍事實力，借此透露軍備充分的信息。」