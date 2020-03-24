摘下護目鏡滿臉「暗紅色瘀傷勒痕」　網友心疼：向全世界醫護致敬！

▲醫護人員因長時間配戴護目鏡，臉上布滿勒痕瘀傷。（圖／翻攝Instagram帳號covid_nurses）

記者吳美依／綜合報導

世界各地的醫療照護工作人員站上第一線，對抗新冠肺炎防疫，不少人在網路上分享與病毒奮戰的心聲。Instagram帳號covid_nurses一篇貼文中，貼出醫護們因長時間配戴護目鏡，在臉上勒出暗紅色壓痕與瘀傷的照片，「向所有在世界各地服務的醫師與護士致敬！」網友們也紛紛湧入留言，加油打氣。

在 Instagram 查看這則貼文 Diaries From The Field（@covid_nurses）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 22 日 上午 7:43 張貼

照片中，4名醫護人員臉上全是暗紅色的勒痕與瘀傷，一條條橫跨在雙頰、額頭與鼻子上，都是因長時間配戴護目鏡產生的壓痕。

covid_nurses在貼文中表示，「致所有在前線的護士與醫師，向所有在世界各地服務的醫師與護士致敬！」許多網友湧入留言，「真的非常謝謝你們」、「上帝保佑你們」、「要堅強一點喔！」

新冠肺炎疫情持續蔓延，全球超過37萬例確診、1.6萬死。世界各國的醫護站上第一線救治患者，對抗疫情，他們為此長時間配戴護目鏡、穿戴防護衣，甚至無暇吃飯、喝水稍作休息，許多人紛紛上傳照片，記錄心聲。

臉書粉絲專頁「MedPartner 美的好朋友」也分享貼文表示，為了達到足夠密合度，超長時間穿戴防護設備後，的確可能產生瘀傷、壓瘡以及許多皮膚問題，「在這種不舒服，可能又癢又痛的狀況下，仍然沒辦法拿下防護設備，真的是很難熬的事情……向世界各地挺在最前線的醫護致敬！」