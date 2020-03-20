國人返台兩天近2萬5千人！徐國勇：這兩天是高峰

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續升溫，不少人在國外的台灣籍留學生等趕著回台，躲避國外日漸嚴峻的疫情。內政部長徐國勇20日在立院備詢時表示，19、20兩日回台的人數近2萬5千人，這兩天預估是高峰期。

民進黨立委羅致政質詢時問到，近期很多旅台國人趕著回台躲避疫情，要詢問人數方面內政部的掌握。徐國勇回應，昨天大約是1萬6千人，今天又少一點，大約9千多人，都是預估數字。

對於羅致政提問，這兩天高峰期過了沒有？徐國勇回應，這2天預計高峰期會過去，事實上確實很多人想回來，但後來聽說要14天檢疫，所以取消航班，也有人原本想取消，但因為已經入境所以還是得接受居家檢疫。

行政院長蘇貞昌則強調，外界關心的居家檢疫拿補助等情事，如果違法趴趴走，絕對會嚴懲，不但拿不到補助還會被罰錢。





▲內政部長徐國勇。（圖／記者李毓康攝）

其他人也看了這些...

►ET民調／萬人歸國掀恐慌 72％民眾擔心自己染上新冠肺炎

►ET民調／8件最希望政府做的個人經濟政策 第3名是「降低貸款利率」

更多熱門新聞...

►ET民調／疫情讓荷包縮水 民眾收入憂心排行出爐...第三名是「被減薪」

►ET民調／禁止外國人入境還不夠 9成3民眾認為隔離措施應更嚴格

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！