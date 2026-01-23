肯定消防弟兄辛勞！　台南消友會第四辦事處頒發獎勵金勉勵第一線

▲台南市消友會第四辦事處23日頒發獎勵金，肯定消防局第四大隊消防人員的辛勞付出。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為肯定消防同仁長期在第一線救災、救護的辛勞付出，臺南市消防之友會第四辦事處，23日利用臺南市政府消防局第四大隊勤教時機，頒贈工作及業務獎勵金，表揚績優消防人員，並向守護市民安全的打火弟兄致上最高敬意。

消防局第四大隊去年表現亮眼，不僅在全國大傷緊急傷病患比賽中榮獲「最佳團隊獎」，也於年度大隊評核中拿下績優第一名，另於新市區發生大樓火災時，成功搶救3名受困民眾生命，救災成果深獲肯定。

本次獎勵金由消友會第四辦事處處長王信豐、副處長黃振芳、副處長李岩峰，會同第四大隊大隊長蔡國保共同頒贈，並勉勵消防同仁持續堅守崗位，守護市民生命財產安全。

王信豐表示，第四大隊轄區涵蓋善化、新市、安定、新化、大內、山上及左鎮區，並包含南部科學園區，救災、救護勤務繁重，消防工作格外辛苦。消友會第四辦事處將持續發揮後勤支援力量，全力支持消防同仁，肯定弟兄衝鋒火場、執行救護任務的付出，同時也激勵績優人員並保障同仁權益。

大隊長蔡國保指出，王信豐處長所帶領的消友會團隊，長期支持消防同仁的健康檢查及各項福利，成為打火弟兄最堅實的後盾，讓同仁無後顧之憂，全心投入守護市民安全的工作，對此表達由衷感謝。

此次獎勵金頒贈對象，包括1月5日新市區大樓火警中成功救出3名民眾的新市分隊及南科分隊；全國大傷緊急傷病患比賽榮獲最佳團隊的左鎮分隊鄭振鴻、大內分隊張正翰、安定分隊陳正鑫及教官劉廷宇；以及2025年大隊評核第一名與績優分隊之有功消防同仁，感謝大家的辛勞付出。

消防局長楊宗林表示，在市長黃偉哲支持下，消防局近年來持續精進車輛裝備與消防人力，也特別感謝消友會及第四辦事處提供堅實的後勤保障。面對各類災害，消防同仁始終站在第一線，讓臺南市的城市安全更加完善，持續守護市民生命與財產安全。