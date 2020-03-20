ET民調／禁止外國人入境還不夠 9成3民眾認為隔離措施應更嚴格

▲桃園機場人潮。（資料照／記者林振民攝）

記者蘇晏男／台北報導

新冠肺炎全球大流行，台灣目前108個確診病例中有78例境外移入及30例本土病例，顯見防疫決戰邊境的必要性，為防堵外國人或我國民眾再將病毒帶回台灣，中央流行疫情指揮中心宣布我國自19日零時起禁止非本國籍人士入境，台人返國則需居家檢疫14天。根據《ETtoday新聞雲》最新調查顯示，93.3％民眾支持政府採取更嚴格的入境管制及隔離措施；89.9％的民眾贊成台灣全面禁止外國人入境。

此次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於今年3月16日至19日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「網路調查」，回收有效樣本數為1079份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.98％。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（109年2月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

為對抗新冠肺炎，美國暫時中止從歐洲（除英國）入境美國旅行，西班牙、義大利全境封鎖，伊朗則宣布不論國籍，入境一律14天自我隔離。因此根據「是否贊成台灣採取更嚴格入境管制及隔離措施」的調查，其中有高達93.3％民眾贊成台灣採取更嚴格的入境管制以及隔離措施、2.5％不贊成，4.2％則不知道或沒意見。

對於「是否贊成台灣全面禁止外國人入境」，有高達89.9％民眾贊成台灣全面禁止外國人入境，僅5.5％不贊成，4.6％不知道或沒意見。

其他人也看了這些...

► 新冠肺炎又增8例！7例境外、1例本土

► 新冠肺炎封校首例！北部確診高中生傳給同班同學 全校停課到下週五

► 10萬口罩助美防疫惹議 蔡英文：供給沒有疑慮、考慮增加購買的片數



其他人也看了這些...

► 北市5條掃墓公車21日起跑 民眾不戴口罩可拒載

►禁止高中職以下師生出國違憲？ 行政院回應了！

►團結才能打敗病毒！蔡英文3點呼籲：民生物資充足 不要製造恐慌

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！