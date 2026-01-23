少女控他脫褲想性侵！頻傳生活照還視訊　法院判衰男無罪還清白

▲台中一名少女稱同學的哥哥要性侵自己，卻在事件發生後，仍頻傳生活照、視訊，法院認為證據不足，判男子無罪。（圖／123RF）



記者許權毅／台中報導

台中一名男子結識妹妹的同學A女後，遭A女指控性侵未遂。但法院發現，A女事發後2個月後，仍主動傳送生活照、短影音給男子，甚至雙方還常常視訊通話，顯然與遭性侵被害人反應不同，最終因證據不足判男子1無罪。

檢方起訴指出，男子跟妹妹的同學A女（未滿14歲）結識後，某日要求A女到自己家裡，並把A女強壓在床上，想脫掉A女的內褲進行強制性交，好險A女強拉反抗，最終才沒得逞。

男子到案後否認犯行，並沒有A女所稱的事情，A女所說的時間點，根本沒做類似行為，男子辯護律師也說，本案僅有A女單一指述，無其他證據可以補強犯罪事實，況且雙方在案發時間點後，仍有非常多通聯紀錄，直到隔了5個月後，才開始減少，A女所說實屬可疑。

A女則說，事發當天因為手機被男子拿走，男子要自己去家中拿取，到對他房間後，發現他在看動漫《咒術迴戰》，結果突然被脫去外套、褲子，只剩下內褲，不斷反抗，最後掙脫後，拿走手機跟穿衣，朝對方比了中指後離去。

A女媽媽證稱，原本人在外縣市，看到女兒半夜定位不在家中，又聯繫不上，趕夜車返回家中，發現女兒在家中，但情緒非常不好，告訴自己差點遭侵犯，還給女兒吃了避孕藥，未驗傷。

法院認為，A女指稱遭侵犯時間點在2024年7月，卻到同年9月仍有跟男子聯繫，與一般性侵害被害人會畏懼加害人，避免聯繫之常情不符，指述是否可信，即有疑義。法院認為，A女母親雖有聽聞女兒哭泣、恐懼，然而未必是遭受侵犯，亦可能是其他因素導致情緒不穩，加上證詞均是聽聞女兒所述，不足補強證據。

再觀諸男子與A女於事發後，確實仍有頻繁語音、視訊通話，每次通話從10幾分鐘到數十分鐘都有，A女也會主動傳送日常生活照、網路短影音給男子，也會閒聊生活瑣事，綜合考量後，認定本案與遭性侵害被害人常情不符，無其他證據補強真實性，判決男子無罪。