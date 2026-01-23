台北101彷彿呼喚他「你就該來爬我」　霍諾德：我不覺得有那麼難！

網搜小組／曾筠淇報導

全球知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）24日將在台灣徒手攀登高約508公尺的台北101外牆，全程不使用任何繩索或安全裝備，消息曝光後，引發國際高度關注。而他先前受訪時就曾提到，台北101彷彿對他呼喚「你就該來爬我」，對於這次挑戰，他也充滿信心，「我不覺得有那麼難」。

霍諾德24日將徒手攀登台北101外牆

現年40歲的霍諾德，早於2017年就以無繩獨攀900公尺高的優勝美地「酋長岩」寫下歷史。事實上，他對台北101的挑戰渴望已久，早在2013年便曾來台探路，但當年受限於安全考量與官方未達共識，計畫無疾而終。

直到去年，台北101董事長賈永婕收到霍諾德的親筆信，霍諾德在信中表達攀爬101是他長久以來的心願，並強調自己絕非「玩命」，而是經過縝密的風險評估與練習，這份誠意最終打動官方，促成這樁極限挑戰。

▲美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

台北101像對他呼喚！霍諾德：我不覺得有那麼難

事實上，霍諾德曾在受訪時表示，他在看攀登目標時，會找很特別、在天際上特別突出的東西，要比周圍一切巨大，像是台北101就是這樣的建築，它比周圍一切都大太多，景色也瘋狂到不行，超級厲害，所以這就是他會想完成的目標，彷彿在向他呼喚，「你就該來爬我」。

霍諾德說，這是完美的甜蜜點，足夠讓他投入，也相信是有趣的攀登。而對於這次挑戰，他也充滿信心，「我不覺得有那麼難」，到時候就知道了。他還說，雖然練習過程中，大概可以想像挑戰時會有什麼感覺，但這跟真正進行時的感受還是不一樣，這也是讓人興奮的地方。