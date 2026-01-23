火鍋自助吧「1食材第一次看到」！日本人煮來吃　網愣：想尖叫

▲小籠包出現在自助區，讓原PO驚呆了。（圖／網友08soswag提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

什麼都能涮，連小籠包也行？一名女網友分享吃火鍋店的經歷，在自助吧區竟然看到小籠包也被當成火鍋料，讓她既驚訝又覺得有趣，笑稱「這真是頭一次見」。文章引發網友笑回，「日本友人把小籠包放火鍋裡...我很想尖叫」、「吃起來就很像水餃」，事後原PO也煮來吃看看，意外發現「蠻好吃的！」

一名女網友在Threads驚呼，在火鍋自助吧區看到「小籠包」也成了下鍋食材，讓她不禁笑虧「頭一次看到」，並好奇小籠包煮來吃，是否好吃呢？

驚奇一吃「像水餃」！煮久皮也不會破

文章曝光後，引發網友熱烈討論，「誰把這個惡習帶來台灣的？之前在日本吃火鍋，看日本友人把小籠包放火鍋裡...我很想尖叫」、「好特別喔」、「這個之前要用點數換耶，後來才改自助吧」、「這樣煮皮不會爛爛的嗎」、「我在日本涮乃葉看隔壁日本人這樣吃，其實吃起來就很像水餃」、「其實蠻好吃的，之前在涮金鍋有吃到，前提是你不要把它煮到破掉」。

事後，原PO也補充笑回，自己也鼓起勇氣把小籠包丟進火鍋裡煮煮看，「蠻好吃的，我有一顆煮蠻久的，還沒有破掉！」

※本文獲08soswag授權提供。