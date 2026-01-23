休旅車被追尾！撞垮國民黨台中市黨部圍牆　3人受傷畫面曝

記者白珈陽／台中報導

國民黨台中市黨部今天（23日）上午驚傳圍牆遭撞倒塌，警方調查，1輛休旅車遭後方車輛撞擊後，疑似太緊張誤踩油門，導致車輛暴衝，撞損國民黨部停車場鐵門及圍牆，造成都發局1名人員遭磚頭砸傷，及休旅車上2名乘客受傷，詳細肇事原因及經過由交大釐清。

▲凌志休旅車撞破國民黨台中市黨部圍牆。（圖／民眾提供）



警方在今天上午10時許獲報，台中市西區大隆路（國民黨部）前發生交通事故，經查王姓女子（72歲）駕駛自小客車沿大隆路往精明二街方向行駛，撞上前方另1名王姓女子（52歲）的休旅車，休旅車遭撞後不明原因暴衝，先後撞擊停車場鐵門及圍牆，造成圍牆倒塌、石塊噴飛，波及停車場內一名行人。

根據路口監視器顯示，休旅車被後車撞擊後，突然往左急速轉彎，接著直衝國民黨部，衝擊力道猛烈，國民黨部圍牆被撞破，磚塊碎片散落滿地。

▲休旅車遭撞後突然急速左轉彎。（圖／民眾提供）



據查，國民黨部緊鄰都發局都市修復工程科，該名受傷行人即為都發局人員，因遭到磚頭砸傷右腳踝，送往林新醫院治療；休旅車2名乘客受有肢體擦傷，送往大里仁愛醫院治療，所幸均無大礙。

警方對兩名王姓駕駛實施酒測，酒測值均為零，無酒駕情形，詳細肇事原因及經過，有待調查釐清。