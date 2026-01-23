全台最狂大紅包！彰化市豪發6千敬老金　3.1萬人嗨領近2億

▲彰化市長林世賢發放6千元敬老禮金。（圖／彰化市公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

春節前夕，全國有多個縣市發放敬老禮金，其中以彰化市每人發送6,000元金額，冠居全國！今（23）日上午彰化市公所在彰化生活藝文館舉辦記者會，宣布今年再度推出這項已連續推行28年的暖心政策，今年將有3萬1911位長者受惠，總發放金額高達1億9146萬6,000元。

公所天上午特別邀請8名長者代表出席，並由市長林世賢親自致贈紅包，表達對長輩的誠摯祝福，現場洋溢著年節喜氣與世代共融的溫暖。

▲彰化市公所舉行春節敬老禮金記者會，現場邀請幼兒園表演。（圖／彰化市公所提供）

彰化市公所表示，今年春節敬老禮金將於 1月29日 在各里辦公處或指定地點發放。凡年滿70歲（民國45年以前出生）、設籍彰化市滿6年以上（民國108年12月31日前設籍且未遷出）的長者，皆可領取6,000元禮金及一份長壽麵線，歡喜迎新春。除此之外，鹿港鎮公所也將於2月初發放春節敬老禮金500元，縣府也針對縣內低收入戶，每戶發送1千元。

為尊重長者意願並順應數位趨勢，彰化市公所自2021年起，長輩可自由選擇「現金領取」或「轉帳入戶」。今年選擇轉帳者達24,694人，佔比77.38%；選擇現金者7,217人，佔22.62%。

林世賢表示，發放敬老禮金不僅是福利措施，更是弘揚孝道、儘管市公所財政並不寬裕，仍優先保障社會福利，至今發放邁入第28年，已成為地方重要的暖心傳統。

這份全國最高的禮金，不僅實質減輕長輩年節負擔，更持續喚起社會對敬老尊賢價值觀的重視。隨著紅包與祝福逐一送達，彰化市也再次展現其對長者照顧的堅定承諾。