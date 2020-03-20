ET民調／8件最希望政府做的個人經濟政策　第3名是「降低貸款利率」





▲《ETtoday新聞雲》調查顯示，民眾認為政府應該對個人實施的經濟相關的政策前三名，依序是「個人所得稅減免及緩徵」、「發放可全額折抵的消費券」，以及「降低貸款利率」。（圖／資料照）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情全球急速擴散，嚴重衝擊各國國家及個人經濟，為了緩解肺炎造成的經濟停滯，政府推出600億纾困特別預算振興國家經濟，而歐洲央行也通過7500億歐元的購債計畫，美國除了降息以及量化寬鬆政策以外未來還打算減稅、發放現金等。針對政府應該對個人實施哪些經濟相關政策問題，《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，65.6％民眾希望「個人所得稅減免及緩徵」，另外有34.5％民眾期盼「降低貸款利率」。

為了防範新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟，行政院提出600億元特別預算，其中196億用於疫情防治，404億用於紓困以及振興經濟，《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，有50.7％民眾認為600億特別預算，對台灣經濟「只會有部分的改善」。

為了防範疫情持續擴散造成景氣低迷，關於「政府應該對企業實施哪項經濟相關的政策？」調查，民眾認為，前三名為「減稅」67.3％；其次為「水電減免」40.8％；第三為「降租」39.7％。

至於民眾認為，台灣政府應該對個人實施的經濟相關的政策前三名，依序是「個人所得稅減免及緩徵」65.6％；其次為「發放可全額折抵的消費券」55.6％；第三為「降低貸款利率」34.5％。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年3月16日至19日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「網路調查」，回收有效樣本數為1,079份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.98％。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（109年2月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。