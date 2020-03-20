ET民調／萬人歸國掀恐慌　72％民眾擔心自己染上新冠肺炎

記者袁茵／台北報導

2019新型冠狀病毒疫情延燒至全球，一路從亞洲蔓延到歐美地區，引爆海外國人返台潮。《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，有72.0％民眾擔心自己會感染上新冠肺炎；另外，有70.9％民眾認為，新冠肺炎疫情要4個月甚至半年以上才會得到控制。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年3月16日至19日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「網路調查」，回收有效樣本數為1,079份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.98％。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（109年2月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

針對「您認為新冠肺炎疫情還要多久才會得到控制？」問題，《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，70.9％民眾認為，新冠肺炎疫情要4個月甚至半年以上才會得到控制，21.8％民眾認為，1到4個月就會得到控制。

然而跟前次（3月6日至8日）調查相比，民眾認為要過「4個月至半年以上」才能控制疫情的比例，增加了14.9％，顯示有越來越多的民眾，對疫情的總體情勢感到不樂觀。





針對台灣新冠肺炎疫情持續升溫，18日確診人數已累積突破百例。《ETtoday新聞雲》調查，有72.0％的民眾擔心自己感染上新冠肺炎，僅有26.0％表示不擔心，2.0％表示不知道、沒意見。

此外，民調指出，有高達90.3％的民眾因為疫情而減少外出用餐或遊玩，僅有9.7％民眾表示，並沒有因為疫情減少外出用餐或遊玩。