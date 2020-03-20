ET民調／疫情讓荷包縮水 民眾收入憂心排行出爐...第三名是「被減薪」

▲民眾憂心新冠肺炎疫情影響收入。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒全世界，許多產業受到衝擊，收入更受到影響。根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，有35.8％的民眾認為自己的收入已受到新冠肺炎疫情影響，其中目前已受到影響的原因前三名包括35.6％是來自「金融投資理財」、「無工可開」22.0％、第三名為「直接被僱主減薪」12.2％。

新冠肺炎疫情除了讓許多國家進入「暫時封閉」的狀態，更有許多產業受到嚴重衝擊，導致部分人的收入受到影響。而《ETtoday新聞雲》20日公布最新民調結果，有70.9％民眾認為新冠肺炎疫情要4個月甚至半年以上才會得到控制，另外21.8％民眾認為1到4個月就會得到控制。

針對收入方面，有35.8％民眾認為自己目前的收入有受到新冠肺炎疫情的影響，和前次的調查27.2％相比，多了8.6％。另外，有65.3％民眾擔心自己未來幾個月的收入會受到新冠肺炎擴散，經濟衰退的影響。其中，非常擔心的民眾有20.6％，和前次調查的18.3％相比多了2.3％。

其中，進一步調查收入已受到影響的35.8％民眾發現，主要影響的原因前三名則依次為，「金融投資理財」35.6％、「無工可開」22.0％、「直接被僱主減薪」12.2％排名第三，還有8.3％是「業務獎金受到影響」。

除了個人收入外，整體產業的狀況，有25.4％民眾認為新冠肺炎疫情目前對所在企業或行業影響大，可能是經營出現某些問題，甚至可能倒閉。（含「影響非常大」12.7％以及「影響有點大」12.7％）另外，有38.1％民眾認為肺炎目前對所在企業或行業，已經有部分受影響，經營勉強維持穩定。

而有32.8％民眾認為，新冠肺炎若擴散，對所在企業或行業未來影響大，企業經營將出現問題，甚至可能倒閉（含「影響有點大」22.0％以及「影響非常大」10.8％）。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年3月16日至19日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「網路調查」，回收有效樣本數為1079份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.98％。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（109年2月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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