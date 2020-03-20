　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／疫情讓荷包縮水 民眾收入憂心排行出爐...第三名是「被減薪」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼美金、日幣、台幣匯率利率相關配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾憂心新冠肺炎疫情影響收入。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒全世界，許多產業受到衝擊，收入更受到影響。根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，有35.8％的民眾認為自己的收入已受到新冠肺炎疫情影響，其中目前已受到影響的原因前三名包括35.6％是來自「金融投資理財」、「無工可開」22.0％、第三名為「直接被僱主減薪」12.2％。

▲▼肺炎疫情民調。（圖／ETtoday民調中心）

新冠肺炎疫情除了讓許多國家進入「暫時封閉」的狀態，更有許多產業受到嚴重衝擊，導致部分人的收入受到影響。而《ETtoday新聞雲》20日公布最新民調結果，有70.9％民眾認為新冠肺炎疫情要4個月甚至半年以上才會得到控制，另外21.8％民眾認為1到4個月就會得到控制。

▲▼疫情對經濟影響。（圖／ETtoday民調中心）。

▲▼疫情對經濟影響。（圖／ETtoday民調中心）。

針對收入方面，有35.8％民眾認為自己目前的收入有受到新冠肺炎疫情的影響，和前次的調查27.2％相比，多了8.6％。另外，有65.3％民眾擔心自己未來幾個月的收入會受到新冠肺炎擴散，經濟衰退的影響。其中，非常擔心的民眾有20.6％，和前次調查的18.3％相比多了2.3％。

其中，進一步調查收入已受到影響的35.8％民眾發現，主要影響的原因前三名則依次為，「金融投資理財」35.6％、「無工可開」22.0％、「直接被僱主減薪」12.2％排名第三，還有8.3％是「業務獎金受到影響」。

▲▼疫情對經濟影響。（圖／ETtoday民調中心）。

除了個人收入外，整體產業的狀況，有25.4％民眾認為新冠肺炎疫情目前對所在企業或行業影響大，可能是經營出現某些問題，甚至可能倒閉。（含「影響非常大」12.7％以及「影響有點大」12.7％）另外，有38.1％民眾認為肺炎目前對所在企業或行業，已經有部分受影響，經營勉強維持穩定。

▲▼疫情對經濟影響。（圖／ETtoday民調中心）

而有32.8％民眾認為，新冠肺炎若擴散，對所在企業或行業未來影響大，企業經營將出現問題，甚至可能倒閉（含「影響有點大」22.0％以及「影響非常大」10.8％）。

▲▼疫情對經濟影響。（圖／ETtoday民調中心）。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年3月16日至19日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「網路調查」，回收有效樣本數為1079份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.98％。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（109年2月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

其他人也看了這些...

ET民調／萬人歸國掀恐慌　72％民眾擔心自己染上新冠肺炎
ET民調／8件最希望政府做的個人經濟政策　第3名是「降低貸款利率」

更多熱門新聞...

ET民調／疫情讓荷包縮水 民眾收入憂心排行出爐...第三名是「被減薪」
ET民調／禁止外國人入境還不夠 9成3民眾認為隔離措施應更嚴格

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
逢甲社區出現新冠肺炎確診公告　管委會曝個案現況
今天是「超級整除日」！　本世紀只有9天
首例強制扣押存款！居家檢疫男拒繳罰單　執行署硬起來了
家樂福宣布：即起每人、每車限購2串衛生紙
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／蔡英文請謝長廷續任駐日代表　解核食爭議、強化內閣官房關係

陳時中兒設計罷韓T　羅智強批「利用爸爸光環」：他對不起台灣人

堅持落實生煤條例竟被中央宣告失效　盧秀燕喻：娶不到妳就殺了妳

網曝「瑕疵口罩」看過來！經部：藥局、超商日後統一回收

ET民調／疫情讓荷包縮水 民眾收入憂心排行出爐...第三名是「被減薪」

影／陳時中「摀臉閉目」照曝光！　每週二、五讓他累到翻掉

新北封場館防疫　柯文哲稱「適當就好」：別疫情結束前經濟先垮

ET民調／8件最希望政府做的個人經濟政策　第3名是「降低貸款利率」

學校3萬人與50人同SOP？柯文哲：2人確診就停課要修

防疫旅館太貴？柯文哲：百分之百免費大家就亂用

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

有夠快...韓國人返台居家檢疫14天 手機斷訊5分鐘「警鳴笛奔家門口」

女主唱「蘿莉造型x菸酒嗓」超反差　一開口嚇到Ella：太驚艷了吧！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

吳宗憲「憂鬱症不知足」挨轟盼不要曲解　吳姍儒：他身經百戰，沒什麼需要心疼的！

怕貓跑走！媽顧著問候牠秒關門　女兒還在門外...網笑：被除戶了

幕後／蔡英文請謝長廷續任駐日代表　解核食爭議、強化內閣官房關係

陳時中兒設計罷韓T　羅智強批「利用爸爸光環」：他對不起台灣人

堅持落實生煤條例竟被中央宣告失效　盧秀燕喻：娶不到妳就殺了妳

網曝「瑕疵口罩」看過來！經部：藥局、超商日後統一回收

ET民調／疫情讓荷包縮水 民眾收入憂心排行出爐...第三名是「被減薪」

影／陳時中「摀臉閉目」照曝光！　每週二、五讓他累到翻掉

新北封場館防疫　柯文哲稱「適當就好」：別疫情結束前經濟先垮

ET民調／8件最希望政府做的個人經濟政策　第3名是「降低貸款利率」

學校3萬人與50人同SOP？柯文哲：2人確診就停課要修

防疫旅館太貴？柯文哲：百分之百免費大家就亂用

健康小學堂》陳彥榮／胎盤素真的有返老還童功效嗎？

幕後／蔡英文請謝長廷續任駐日代表　解核食爭議、強化內閣官房關係

Ignaz Semmelweis首位提倡洗手觀念的醫生！Google50秒動畫致敬「感染控制之父」

「富商遇上梨園新魁」淒美戀！于正改編BL小說《鬢邊不是海棠紅》要播了

RV Wendy確定2020年回歸行程！　粉絲激動「要聽到妳的聲音了」

正常眼壓型青光眼　視力的可怕隱形殺手

華航「發薪水到九月沒問題」　董座千字信撐過這「疫」關

首例強扣存款原因讓人拳頭硬了！居家檢疫在外趴趴走…他遭罰錢還出國擺爛

狂男路上持刀猛揮強開車門！網驚：隨機殺人　警壓制上銬疑通緝犯企圖奪車

馬來西亞男子入境運毒遭收押突發燒　桃園院檢改採隔離視訊偵辦

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

政治熱門新聞

為何不早點封關？　呱吉揭最大難處

兒子設計罷韓T恤　陳時中回應了

快訊／新北市宣布醫院、護理之家20日起全面禁止探病

台南公務員爽飛土耳其：出國是我的權益

鋼鐵部長累了！陳時中「摀臉閉目」照曝光

民眾瘋囤貨...貨很多盡量買！蘇貞昌再出神招　6萬網友搶蓋「美食」樓

蘇貞昌曝光「糧食、衛生紙」存量：非常足夠！盡量買貨很多！

陳建仁揭這些國家都來問台灣防疫

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

72滯留祕魯台人包機抵美　60人續留：繼續旅遊！

江啟臣呼籲蔡英文頒緊急命令　黃智賢氣炸！

民眾瘋搶衛生紙 蘇貞昌鼓勵多消費：趁機囤貨牟利「絕對嚴懲」

趙少康揭為何有錢有閒年輕人狂中鏢

北市防疫旅館曝光！14天要價12萬

更多熱門

相關新聞

即／「紅寶石公主號」4人確診！2700人全下船

即／「紅寶石公主號」4人確診！2700人全下船

澳洲當地媒體指出，郵輪「紅寶石公主號」（Ruby Princess）19日停靠雪梨港口後，船上3名乘客與1名船員，確認感染新冠肺炎，其中一人病情嚴重。新南威爾士州衛生部長哈扎德（Brad Hazzard）表示，船上2700名乘客已陸續下船，目前正個別通知，要求所有乘客進行14天自主隔離，但在這段期間內，恐已有更多人被傳染。

逃回國防疫！2小時湧入2400人

逃回國防疫！2小時湧入2400人

鋼鐵部長累了...陳時中立院備詢「摀臉閉目」　下午再趕記者會

鋼鐵部長累了...陳時中立院備詢「摀臉閉目」　下午再趕記者會

新北封場館防疫　柯文哲提「力不可用盡」

新北封場館防疫　柯文哲提「力不可用盡」

防疫旅館太貴？柯P：百分之百免費大家就亂用

防疫旅館太貴？柯P：百分之百免費大家就亂用

關鍵字：

ET民調武漢肺炎新冠肺炎經濟收入減薪

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

南部大學生確診！剛從法國返台

江蕙「全聯掃貨20包」　回家發現GG了！

回台17天不舒服！北部某國中預防停課一天

載孕妻車禍1屍2命　癌夫悲慟也走了

即／松山區富民公園「1女子掛在樹上」亡

《臉讚時代》李治勛「急性敗血症」驟逝

22歲女紐約回台　22小時全穿防護衣

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

「兒從陸回來」本尊在旁　婦：我親戚啦

5女揪團健身　4天後2人收病危通知

周揚青反擊！PO照「給羅志祥難看」

友確診一晚溺水兩次　網紅曝慘況

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

即／加州發布禁足令　4000萬人受影響

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面