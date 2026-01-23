談戀愛一定要確定關係嗎？新北青年局「府中來電祭」邀青年練愛

▲新北市青年局局長邱兆梅(中)主持 Podcast 節目《青年局外人》，邀請網紅V仔(右)、三媽(左)共同探討「Z世代的愛情公式」。（圖／V仔提供）

生活中心／綜合報導

今年2月7日至2月8日即將在板橋府中廣場登場的「2026樂府中來電祭—府中戀舞宮」情人節活動，活動集結樂團表演、餐車美食、塔羅占卜等有趣內容。新北市青年局長邱兆梅表示，青年局鼓勵年輕人走出家門、建立真實連結，每年二月在府中雙城進行「Love中．樂府中」活動已邁入第4年；今年特別打造趣味活動體驗，每場次80分鐘，結合音樂、美食，讓青年朋友無論是揪朋友來玩，或是獨自前來認識新朋友，都能零壓力享受情人節氛圍。

「談戀愛一定要先確定關係嗎？」日前新北青年局透過《青年局外人》Podcast ，直球探討「封閉式關係」與「開放式關係」的價值觀差異，雙方擁護者的共同結論是：「談戀愛必須先瞭解自己！」，主張封閉式關係的 ETtoday 主播小V 和倡議開放式關係的「三媽從來不說謊」共同認為，年輕人一定會有段懵懂的時期，需要探索自己適合怎樣的戀愛，而最重要的就是「要練習」！必須透過實際認識真實的對象，瞭解自己適合怎樣的關係。因此新北青年局將這場世代對話延伸到將登場的「2026樂府中來電祭—府中戀舞宮」活動，邀請青年在城市中實際「練愛」。

連續兩天活動期間，府中廣場將化身為青年專屬的情人節城市派對， 12 組獨立樂團輪番演出，從戀愛情歌、城市夜色到深夜療癒，陪伴青年在不同情緒中找到共鳴；現場「府中戀舞宮」實體交友活動，透過闖關遊戲、舞蹈互動與聊天交流，讓參與者在輕鬆、無壓力的情境中練習溝通、理解，並建立與他人連結的能力。

此外，活動更設計 Happy Hour 時段，結合 DJ 音樂與餐車市集，並發送消費抵用券，讓大家在音樂美食中交流。青年局指出，2025年「Love中．樂府中」活動吸引逾萬人參與，社群討論熱度亮眼；今年期盼透過 Podcast 的內容與實體活動的延伸，陪伴更多青年走出虛擬世界，建立真實關係，在城市中找到屬於自己的生活節奏與愛情樣貌。

▲新北青年局邀請大家一起來參加「2026樂府中-來電祭」，搭配音樂、交友、餐車及占卜市集，自在輕鬆的認識新朋友。

【2026樂府中來電祭-府中戀舞宮活動資訊】

活動日期： 2026年2月7日(六)、2月8日(日)

活動時間： 14:00–21:00

活動地點： 新北市板橋區府中廣場

報名網址：https://ntpcyouth2022.pse.is/8m2mgs



《青年局外人》｜新北市政府青年局製作

主持人：邱兆梅局長

來賓：小V、三媽從來不說謊

主題：〈EP15｜現代人談戀愛有需要確定關係嗎？〉

收聽平台：Spotify、Apple Podcasts、SoundOn

