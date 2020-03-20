武漢分批集中新冠肺炎病患　定點醫院進行大規模消毒

▲武漢市第七醫院進行全面消毒殺菌。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情最嚴重的湖北武漢，確診病例及疑似病例自18日首度出現「雙清零」，即當日無新增後，部分曾收治肺炎病患的定點醫院，開始進行大規模消毒殺菌工作，準備恢復正常醫療行為。陸媒報導，武漢亞心總醫院今（20日）將全面恢復普通門診、住院，但民眾就診前，仍需過「戴口罩、雙手消毒及填寫預檢分診表」三道門檻。

▲武漢市將新冠肺炎患者，分批集中於醫療資源較豐富的10間定點醫院。（圖／翻攝中新網）

《環球網》報導，武漢亞心總醫院是經開區唯一一所已恢復普通門診及住院的三級綜合醫院。該院自3月上旬起開始全覆蓋式消殺，包括紫外線消毒、過氧乙酸噴霧式的空氣消毒及使用含氯消毒液等。每一個區域都有專門的「消殺小分隊」專程把控，共出動300多人參加消殺，使用各類消毒液近1000公斤。

▲防疫人員全副武裝進行消毒作業。（圖／翻攝中新網）

此外，武漢市第七醫院也從18日起開始進行環境消毒。隨著第七醫院最後一名新冠肺炎患者轉院後，院方便著手為恢復正常醫療服務作準備。疫情發生以來，武漢市七醫院被確定為新冠肺炎定點救治醫院，先後收治了656名新冠肺炎患者，488人康復出院。

距華南海鮮市場最近的武漢紅十字會醫院昨（19日）將最後一名新冠肺炎患者轉送火神山醫院後，院方隨即發出公告稱，醫院目前被列為普通患者就醫醫院，預計將暫時關停7天，以進行全面消殺。據悉，紅十字會醫院於疫情期間，門診接診15000人，治癒出院700多人，轉院200餘人。