才剛鋪好！高雄29歲男闖大學停車場燒胎　2罪移送這下慘了

▲高雄男闖大學停車場「惡意燒胎」！害新路面毀了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄中山大學內的停車場遭不明人士入侵「惡意燒胎」，導致才剛重鋪好的路面毀損，校方發現後調閱監視器報警，強調會追究相關責任。警方依據相關事證，通知29歲車主朱男到案，全案將依公共危險罪、毀損罪函送高雄地方檢察署偵辦。

經了解，29歲朱男開車入侵中山大學校園停車場內，開車做出甩尾、燒胎等各種危險駕駛行為，過程遭民眾拍下PO網，痛罵「我們學校路才重鋪完，就被這樣惡意燒胎破壞，歡迎中山大學提告」。

▲▼高雄男闖大學停車場「惡意燒胎」！遭逮被依2罪函送。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方獲報後檢視影像，根據現場相關事證，掌握特定對象，通知朱男到案說明，其駕駛行為已構成刑法第185條公共危險罪規定，「損壞、壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者」，最高可處五年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金，警方將依公共危險罪、毀損罪函送高雄地方檢察署偵辦。

鼓山分局呼籲，停車場雖屬私有場域，但若駕駛行為足以致使公眾通行往來之危險，警方將依法查處，切勿一時追求刺激而以身試法。如民眾發現有非法競駛或危險駕駛行為，請立即撥打 110 報案，警方將迅速派員到場協助，以維護社會秩序與公共安全。