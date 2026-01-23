　
明天回溫「東半部雨勢明顯」　下周一最暖高溫26度

▲▼羽絨衣,行人,路人,過馬路,行人穿越道,斑馬線,口罩,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,雨傘,撐傘,下雨,降雨,雨天,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲下周二將有一波鋒面、華南水氣和冷氣團影響，北台灣轉為濕冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(23日)冷氣團減弱、水氣減少，不過入夜後水氣漸增，明天東半部雨勢明顯，有局部大雨機會，周日水氣減少，下周一將是最暖的一天。下周二有一波鋒面通過加上華南水氣東移助攻，天氣將出現明顯轉變，整個北台灣都有降雨，周二可能還有一波冷氣團，北台灣將再降溫。

中央氣象署預報員葉致均表示，今天開始冷空氣逐漸減弱、水氣有減少趨勢，各地氣溫回升，西半部可見陽光，剩東半部仍有降雨，下一波冷空氣預計下周二南下，影響至下周三，北台灣氣溫將再度下降。

今天中部以北雲量偏多，南部、台東雲量偏少，清晨各地低溫大多在12度以下，雲林以南、台東、外島都有10度以下低溫，最低溫落在馬祖南竿的6.6度，台南楠西低溫7.4度，嘉義竹崎7.9度。葉致均表示，南投、雲林以南近山區和花東縱谷因雲量偏少，出現輻射冷卻作用，有大範圍的低溫。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲今天清晨低溫分布。（圖／氣象署提供）

降雨分布方面，葉致均說明，今天水氣逐漸減少，迎風面地區在東北季風影響下，基隆北海岸、東半部仍有降雨，大台北也有零星降雨，西半部、外島多雲到晴。今天白天到明天清晨以迎風面降雨為主，基隆北海岸、東半部、恆春半島有降雨，大台北東側也有零星降雨；今晚開始東半部水氣逐漸增加，北海岸、宜蘭降雨逐漸有增加趨勢。

葉致均指出，明天東半部水氣增多，要留意東半部、恆春半島降雨明顯增大，且有局部較大雨勢的機會，基隆北海岸、東半部、大台北東側容易有降雨，周日、下周一水氣減少，轉為多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星降雨。

不過下周二將變天，葉致均表示，下周二、下周三有一波鋒面通過，加上華南水氣東移，降雨區域增廣，北部、東北部等整個北台灣都有降雨，華南水氣若比預期增多，中部、花東也會有零星降雨，其他地方雲量偏多，水氣預計下周三開始漸少，下周四水氣明顯漸少，僅東半部、恆春半島仍有零星降雨，西半部恢復多雲到晴。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢部分，葉致均說明，今天冷氣團減弱，氣溫較昨天明顯回溫，北部回升到16到18度，其他地區可超過20度，溫度逐步回升，下周一將是未來一周較溫暖的一天，各地高溫24到26度。

葉致均指出，下周二另一波冷空氣逐漸南下，北台灣開始降溫，下周二、下周三整天氣溫不超過20度，這波冷空氣強度可能接近冷氣團等級，下周二到周四清晨低溫約14到16度，下周四後溫度雖回升，但仍有冷空氣遞補，氣溫還是會有下降的情況。

至於過年天氣，葉致均說，過年前屬於冬季天氣型態，冷空氣南下，迎風面地區北部、東半部雲量偏多，中層水氣移入西半部導致雲量偏多，但仍要視二月份天氣配置而定。

