柯文哲呼籲暫時別出國玩　把握台北杜鵑花季

▲柯文哲出席2020台北杜鵑花季系列活動。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

今年台北杜鵑花季開跑，展期3月14日至4月5日。台北市長柯文哲14日出席杜鵑花季活動，並於18日透過臉書呼籲，暫時不要出國遊玩，國內有一些景點很不錯，大安森林公園的杜鵑花就是一個很適合散心的景點。

▲杜鵑花季展期3/14-4/5。（圖／翻攝柯文哲臉書影片，下同）

柯文哲表示，因為國外疫情蔓延，希望大家暫時不要出國遊玩，其實國內就有一些景點很不錯，可以讓大家出去走走，位於大安森林公園周遭的「杜鵑花季」就是一個很適合散心的景點，杜鵑花不僅是台大的校花，也是台北市的市花，適合作為北市的品牌形象，也希望把城南地區塑造成「杜鵑花城」。





柯文哲提到，過去四年種了40萬棵杜鵑，其中就有17萬種在大安森林公園，大安森林公園被譽為台北市的「都市之肺」，當然不只有杜鵑，裡面還有竹林區、榕樹區、水生植物區、水池假山區等不同的地景，周遭還有永康商圈及公館商圈，歡迎大家假日的時候可以來「城南一日遊」，放鬆散心再出發。

柯文哲出席杜鵑花季活動時表示，這是戶外活動，請大家不要過於驚慌，防疫還是要做，但考量傳染風險，今年杜鵑花季取消大型野餐、飲食攤位，這是當年台大的SARS經驗。

其他人也看了這些...

► 新冠肺炎暴增23例 累積確診達百例

► 新冠肺炎暴增23例「有2例是本土」 1名小孩被埃及團確診者感染！

► 台灣確診個案飆破百！「71例境外移入」 陳時中：以後公布航空公司班次



其他人也看了這些...

► 19日限制「非台籍人士」入境 外交部8點Q＆A一次看

► 「暫無總統頒布緊急命令需求」 總統府：目前措施足以因應當前防疫

► 美國、加拿大、澳洲及紐西蘭4國 旅遊疫情升至第三級警告

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！