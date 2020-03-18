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柯文哲呼籲暫時別出國玩　把握台北杜鵑花季

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▲▼柯文哲出席2020台北杜鵑花季系列活動-杜鵑花音樂會。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出席2020台北杜鵑花季系列活動。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

今年台北杜鵑花季開跑，展期3月14日至4月5日。台北市長柯文哲14日出席杜鵑花季活動，並於18日透過臉書呼籲，暫時不要出國遊玩，國內有一些景點很不錯，大安森林公園的杜鵑花就是一個很適合散心的景點。

▲▼柯文哲呼籲大家把握杜鵑花季。（圖／翻攝柯文哲臉書影片）

▲杜鵑花季展期3/14-4/5。（圖／翻攝柯文哲臉書影片，下同）

柯文哲表示，因為國外疫情蔓延，希望大家暫時不要出國遊玩，其實國內就有一些景點很不錯，可以讓大家出去走走，位於大安森林公園周遭的「杜鵑花季」就是一個很適合散心的景點，杜鵑花不僅是台大的校花，也是台北市的市花，適合作為北市的品牌形象，也希望把城南地區塑造成「杜鵑花城」。

▲▼柯文哲呼籲大家把握杜鵑花季。（圖／翻攝柯文哲臉書影片）

柯文哲提到，過去四年種了40萬棵杜鵑，其中就有17萬種在大安森林公園，大安森林公園被譽為台北市的「都市之肺」，當然不只有杜鵑，裡面還有竹林區、榕樹區、水生植物區、水池假山區等不同的地景，周遭還有永康商圈及公館商圈，歡迎大家假日的時候可以來「城南一日遊」，放鬆散心再出發。

▲▼柯文哲呼籲大家把握杜鵑花季。（圖／翻攝柯文哲臉書影片）

柯文哲出席杜鵑花季活動時表示，這是戶外活動，請大家不要過於驚慌，防疫還是要做，但考量傳染風險，今年杜鵑花季取消大型野餐、飲食攤位，這是當年台大的SARS經驗。

▲▼柯文哲呼籲大家把握杜鵑花季。（圖／翻攝柯文哲臉書影片）

▲▼柯文哲呼籲大家把握杜鵑花季。（圖／翻攝柯文哲臉書影片）

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