被柯文哲酸「民進黨邱毅」　王浩宇一句話回敬

▲王浩宇、邱毅。（圖／記者洪靖宜、屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

張益贍、蔡宜芳傳出不倫戀，後續扯出與桃園市議員王浩宇密謀的案外案。對於王浩宇不斷爆料，民眾黨主席、台北市長柯文哲以「民進黨的邱毅」狠酸。而王浩宇也不甘示弱，以一句話回敬。

王浩宇14日在臉書上秀出自己茂盛的頭髮，並以「我的頭髮還算茂密，分得清楚香蕉跟太陽花的差異。」一句話回敬柯文哲。

▲王浩宇以茂盛頭髮、一句話回敬柯文哲。（圖／翻攝王浩宇臉書）

王浩宇所說的「香蕉跟太陽花的差異」要追溯到2014年，前立委邱毅在大陸政論節目拿出照片，指立法院議場內的向日葵是「一大堆的香蕉」，當時邱毅臉書被網友洗版，湧入大批留言「香蕉你長得怎麼那麼向日葵？」、「請問長得像花的香蕉要去哪買」。

關於張益贍、蔡宜芳傳出不倫戀，民眾黨火速開鍘張益贍黨籍。對於王浩宇爆出民眾黨與綠黨密謀，民眾黨12日召開記者會說明，民眾黨絕不會透過個人的角色跟其他政黨協商合作，張益贍已違反黨章中「正直誠信」的相關規定。

至於蔡宜芳，民眾黨認為，經蔡宜芳書面、電話陳述後，認定蔡宜芳參與密謀程度尚輕，對蔡宜芳處以停止黨權1年之處分，未來1年將不得選舉黨代表，亦不得擔任黨職。

▲張益贍、蔡宜芳 。（圖／翻攝臉書）

儘管民眾黨對蔡宜芳、張益贍做出處分，但不少支持者不滿意，認為兩人重傷黨形象，僅對蔡宜芳停權一年「太輕」，紛紛退出後援會社團等表達抗議。

對此，柯文哲說，犯錯當然要處罰，但是不是要趕盡殺絕？有時候我們是在猶豫，不過該處罰還是處罰，至於是否經得起王浩宇每天爆料，他保證「沒問題」，何必拉抬對方聲勢？不要理就好。

▲柯文哲、王浩宇。（圖／資料照、記者洪靖宜攝）