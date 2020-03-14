　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被柯文哲酸「民進黨邱毅」　王浩宇一句話回敬

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼王浩宇、邱毅。（圖／記者洪靖宜、屠惠剛攝）

▲王浩宇、邱毅。（圖／記者洪靖宜、屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

張益贍、蔡宜芳傳出不倫戀，後續扯出與桃園市議員王浩宇密謀的案外案。對於王浩宇不斷爆料，民眾黨主席、台北市長柯文哲以「民進黨的邱毅」狠酸。而王浩宇也不甘示弱，以一句話回敬。

王浩宇14日在臉書上秀出自己茂盛的頭髮，並以「我的頭髮還算茂密，分得清楚香蕉跟太陽花的差異。」一句話回敬柯文哲。

▲▼王浩宇以茂盛頭髮、一句話回敬柯文哲。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲王浩宇以茂盛頭髮、一句話回敬柯文哲。（圖／翻攝王浩宇臉書）

王浩宇所說的「香蕉跟太陽花的差異」要追溯到2014年，前立委邱毅在大陸政論節目拿出照片，指立法院議場內的向日葵是「一大堆的香蕉」，當時邱毅臉書被網友洗版，湧入大批留言「香蕉你長得怎麼那麼向日葵？」、「請問長得像花的香蕉要去哪買」。

邱毅把議場主席台上的太陽花，說成是香蕉，還強調查證過是民進黨送的。（圖／Youtube）

關於張益贍、蔡宜芳傳出不倫戀，民眾黨火速開鍘張益贍黨籍。對於王浩宇爆出民眾黨與綠黨密謀，民眾黨12日召開記者會說明，民眾黨絕不會透過個人的角色跟其他政黨協商合作，張益贍已違反黨章中「正直誠信」的相關規定。

至於蔡宜芳，民眾黨認為，經蔡宜芳書面、電話陳述後，認定蔡宜芳參與密謀程度尚輕，對蔡宜芳處以停止黨權1年之處分，未來1年將不得選舉黨代表，亦不得擔任黨職。

▲▼ 張益贍、蔡宜芳 。（圖／翻攝臉書）

▲張益贍、蔡宜芳 。（圖／翻攝臉書）

儘管民眾黨對蔡宜芳、張益贍做出處分，但不少支持者不滿意，認為兩人重傷黨形象，僅對蔡宜芳停權一年「太輕」，紛紛退出後援會社團等表達抗議。

對此，柯文哲說，犯錯當然要處罰，但是不是要趕盡殺絕？有時候我們是在猶豫，不過該處罰還是處罰，至於是否經得起王浩宇每天爆料，他保證「沒問題」，何必拉抬對方聲勢？不要理就好。

▲▼柯文哲、王浩宇。（圖／資料照、記者洪靖宜攝）

▲柯文哲、王浩宇。（圖／資料照、記者洪靖宜攝）

ET快訊
即／30年名店「頂上魚翅」驚傳歇業　原因曝光
譚德塞大讚日本「防疫做得好」　竟是安倍海捐47億給WHO
貌美女師失蹤　警偵破詭異「無屍殺人案」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

硬漢的約定！4位海龍蛙兵誕生　勇戰正拳行走、沙地嬰兒爬

赴泰不用14天自我監控了！台灣防疫獲泰國肯定　不再名列「持續感染區域」

被柯文哲酸「民進黨邱毅」　王浩宇一句話回敬

杜鵑花季開跑取消美食攤、野餐　柯文哲：當年台大SARS經驗

粉絲不滿蔡宜芳僅停權1年　柯文哲：猶豫要不要趕盡殺絕

村里長、幹事協助居家檢疫　內政部擬補助2千元

不甩議員不滿公開索資　柯文哲：E化是北市府既定政策

估新冠肺炎疫情再燒6個月　柯文哲談醫護人力「勿過度動員」

我駐海地大使被要求撤換？　外交部：因公返國

政院宣告中市生煤條例部分無效　江啟臣：無煤減碳不演了？

彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

Lisa聽到「AKB48真實人數」驚呆　Ella威脅練習生「好好選位子」ＸＤ

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

眾量級CROWD｜PRANK互整情侶特輯

《青春有你2》「虞書欣說話」熱搜第1　蔡徐坤傻眼：是演了一部情境劇嗎？

《青春有你2》Ella感性演唱《都幾歲了》 網友感動：聲音都是故事

林采緹簽字掰了胡睿兒「如釋重負」　認發生撿屍風波時就想離婚

鸚鵡隔空吵架「同頻率搖擺」 牠衰爆被狠咬：干我什麼事

硬漢的約定！4位海龍蛙兵誕生　勇戰正拳行走、沙地嬰兒爬

赴泰不用14天自我監控了！台灣防疫獲泰國肯定　不再名列「持續感染區域」

被柯文哲酸「民進黨邱毅」　王浩宇一句話回敬

杜鵑花季開跑取消美食攤、野餐　柯文哲：當年台大SARS經驗

粉絲不滿蔡宜芳僅停權1年　柯文哲：猶豫要不要趕盡殺絕

村里長、幹事協助居家檢疫　內政部擬補助2千元

不甩議員不滿公開索資　柯文哲：E化是北市府既定政策

估新冠肺炎疫情再燒6個月　柯文哲談醫護人力「勿過度動員」

我駐海地大使被要求撤換？　外交部：因公返國

政院宣告中市生煤條例部分無效　江啟臣：無煤減碳不演了？

林逸欣身邊不見4年男友　爆與網紅歌手「連過3年白色情人節」

《想見你》陳韻如弟弟曾慘遭換角　大鶴減齡13歲演活「中二小屁孩」

大專足聯／銘傳4分鐘進2球2比1退台體　睽違15年再進冠軍戰

北京「代購男」狂飛疫區國家　不甩居家隔離「被警逮捕拘10天」

全台8間特色蔬食餐廳！無肉的日子，選健康無負擔的沙拉就對了

中職／申皓瑋加強重訓傳球沒問題　拚一軍想改善揮空率

台南將軍紅蘿蔔營養高品質讚！　黃偉哲請全國民眾能多享用顧健康

紐約總部首宗確診新冠肺炎　聯合國要員工在家上班為期4週

小二生糾正「打菜不能講話」　鄭文燦臉書po文：安靜的沒這麼快

開放留學生外館買口罩？　陳時中：國內穩定才會考慮國外

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

政治熱門新聞

蔡宜芳爆乳主持粉絲會　竟是為張益贍穿的

綠議員舉碑文證「台灣不屬中國」！蔡正元怒嗆

羅友志爆蔡宜芳私下為人　指爆料者就是民眾黨自己人

王浩宇秀對話紀錄　黃光芹：誰還信任你？

聯合國女元首圖「獨缺台灣」　總統府嗆：換付新眼鏡、多點勇氣

NCC修法嚴禁通信設備標示「中國台灣」

台灣確診數國際排名第39　60國家代表、駐台使節高度肯定

韓國瑜抹黑陳菊「區長5年沒看過市長」　網翻「花媽合照」狠打臉：為什麼愛說謊

張益贍密謀王浩宇　蔡宜芳知情不報遭停權1年

影／視察國小防疫！鄭文燦領餐時說話遭學生糾正

防疫升級！國防部禁止官兵出國　做「最壞打算」確保國軍戰力完整

張育美質詢狂曬愛犬：當立委前好快樂

李來希：誰要什麼實名制2.0！

口罩廠斷指員工　總統探視

更多熱門

相關新聞

杜鵑花季取消美食攤、野餐　柯P：台大SARS經驗

杜鵑花季取消美食攤、野餐　柯P：台大SARS經驗

2020杜鵑花季14日正式開跑，音樂會下午在大安森林公園登場，受到新冠肺炎疫情影響加上天氣濕冷，連市長柯文哲坦言，今年到場參與民眾不多。而考量到傳染風險，今年杜鵑花季取消大型野餐、飲食攤位，柯文哲解釋，這是當年台大的SARS經驗。

蔡宜芳停權1年粉絲不滿　柯P：猶豫要不要趕盡殺絕

蔡宜芳停權1年粉絲不滿　柯P：猶豫要不要趕盡殺絕

公開索資引議員不滿　柯P：E化是既定政策

公開索資引議員不滿　柯P：E化是既定政策

估疫情再燒6個月　柯P談醫護人力「勿過度動員」

估疫情再燒6個月　柯P談醫護人力「勿過度動員」

王浩宇爆料不斷　柯文哲：他是民進黨邱毅

王浩宇爆料不斷　柯文哲：他是民進黨邱毅

關鍵字：

柯文哲邱毅王浩宇張益贍蔡宜芳

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新店男IG亮刀　下秒與妻大吵…一把捅死無辜路人

羅志祥短片遭指「暗諷女友整型」周揚青回嗆酸民

臨停等姊下班　新店男淪「隨機殺人目標」

8天去4個國家玩！男子確診新冠肺炎

新店男跟太太吵架　為了發洩竟拿刀隨機捅死無辜路人！

快訊／新店男走在路上...遭人持刀狠砍背部大量噴血慘死

新店男跟妻吵架怒捅死路人　行兇原因曝光

股災燒到黃鐙輝！投資神預言「反彈日」

羅志祥、周揚青爆「分手原因曝光」！她怒PO自白文

白宮網站見「陳時中領導WHO」請願！

辰亦儒洗褲子發現口袋藏600塊！

隨機砍人畫面曝　無辜路人背噴血慘死

新店隨機殺人　嫌得知路人慘死冷回：喔

19秒殺人現場曝　新店大搖大擺叼菸回車上

19歲妹與20歲男友密謀殺母！媽「動脈被刺斷」慘死

更多

最夯影音

更多
彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！

彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！
神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

Lisa聽到「AKB48真實人數」驚呆　Ella威脅練習生「好好選位子」ＸＤ

Lisa聽到「AKB48真實人數」驚呆　Ella威脅練習生「好好選位子」ＸＤ

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面