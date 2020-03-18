台灣確診個案飆破百！「71例境外移入」　陳時中：以後公布航空公司班次

▲桃園機場。（圖／讀者提供）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情越來越嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（18）日下午召開記者會，宣布新增23例個案，累積共達100例，其中，71例為境外移入，29例為本土病例。對此，指揮官陳時中表示，我們這兩天境外移入案子每個都是坐飛機進來的，以後會把航空公司的班次講出來，現在實在是太多了，不是說單一班次。

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▲自台灣時間3月19日零時起，限制所有非本國籍人士入境，事前申請核准者才予放行。 （圖／記者黃國霖攝）

指揮中心今也宣布，自台灣時間3月19日零時起，限制所有非本國籍人士入境，事前申請核准者才予放行；所有入境者入境後都需進行居家檢疫14天。

另外，近期國內境外移入武漢肺炎確診個案數攀升，尤以自歐洲入境者為多，今起除回溯採檢有症狀者，也將回溯追蹤3月5日至14日自歐洲、埃及、土耳其與杜拜入境民眾（皆含轉機）之健康狀況。指揮中心表示，請這段期間自上述地區入境（皆含轉機）民眾配合居家檢疫，請儘速向居住所在地之鄉/鎮/市/區公所通報（電話可至各縣市政府網站查詢），或撥打各縣市1999專線通報，由公所民政人員進行居家檢疫健康關懷。

上述所稱「歐洲」為下列國家/地區：

法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士、列支敦斯登、英國、愛爾蘭。

（歐洲+埃及、土耳其、杜拜共30個國家/地區）