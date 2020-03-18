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快訊／19日限制「非台籍人士」入境　外交部8點Q＆A一次看

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記者袁茵、楊蕓／台北報導

由於境外移入新冠肺炎案例激增，衛福部長陳時中偕外交部長吳釗燮18日早上宣布，3月19日零時起，禁止非本國籍人士入境。對此，外交部發言人歐江安於18日下午開記者會說明，針對常見問答進行回應。

關於19日0時起我國將限制全球非我國籍人士入境，外交部表示，配合中央疫情指揮中心防疫措施，自臺北時間3月19日零時起搭乘飛機起飛來臺的非本國籍人士，除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他經特別許可者外，一律限制其入境。以上持證明或經許可入境者，應配合指揮中心規定進行居家檢疫14天。入境後相應事由的單位將負責其住所、動線、工作場所的必要措施。有關居家檢疫規定及細節，請詳衛福部相關連結

▲▼外交部記者會 領事事務局長葉非比 發言人歐江安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部記者會領事事務局長葉非比、外交部發言人歐江安。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

至於執行細節，外交部提到，外籍人士自臺北時間3月19日起，需符合上述事由才能入境我國。啓程地起飛時間為臺北時間3月19日零時前，倘扺達臺灣前曾在第三國轉機過境者，仍可入境。

外交部指出，以免簽證或持停、居留簽證入境者，必須持有符合上述條件的證明文件，由移民署國境線上查驗人員認定是否准予入境。另持有駐外館處核發特別入境許可者，或是有效居留證（官員證），由移民署查驗後入境。外籍人士如果對於所持文件是否符合特殊事由無法判斷，可於出發前赴我國駐外館處申請特別入境許可。

外交部表示，駐外館處受理特別許可，除符合前述事由外，尚包括重大緊急人道考量，以及其他經中央目的事業主管機關許可等，確有必要急需來臺者。需經特別許可者，除可持憑相關證明向駐外館處申請特別入境許可來臺外，也可自行持憑相關證明，經移民署國境人員查驗通過後入境。

▲▼外交部記者會 領事事務局長葉非比 發言人歐江安。（圖／記者屠惠剛攝）

問題1：外交部宣布的管制措施，是否即為取消外籍人士免簽證／落地簽證／電子簽證等來臺簽證待遇？已持有有效簽證者是否仍可入境？

答案：外交部宣布的措施是因應新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大。非本國籍人士，除非符合特定事由，不得以免簽證或持簽證入境我國。符合特定條件的非本國籍人士應備妥相關文件，由移民署國境線上查驗人員認定是否准予入境。另持有駐外館處核發特別入境許可者，或是有效居留證（官員證），可逕由移民署查驗後入境。

問題2：「其他特別許可」的情況有哪些？可否舉例？

答案：駐外館處受理特別入境許可事由除符合公告特殊入境條件的事由外，尚包括重大緊急人道考量，以及其他經中央目的事業主關機關許可等，確有必要急需來臺者。

問題3：已入境我國的外國人可否在臺延長簽證停留期限？

答案：除非當事人有重大不可抗力事由，否則不得延長在臺停留期限。另外，我國並未因疫情限制外籍人士出境。尚外籍人士簽證停留期限即將屆滿，則應依規定離境。

問題4：國人或在臺合法居留的外籍人士，其外籍配偶及未成年子女如果沒有居留證，還可以入境嗎？

答案：可向我駐外館處申請「特別入境許可」來臺。

問題5：外國人是否可向我國中央目的事業主管機關申請許可函？

答案：可以。外籍人士可向我國中央目的事業主管機關申請許可函，惟其來臺事由必須符合「外交公務，商務履約，或是其他經特別許可者」，否則仍無法入境。

問題6：單純來臺洽商者（僅洽辦工商事務，非履約）是否可以入境？

答案：倘無法出示企業履約的證明，或是主管機關核發的應聘／履約許可函，則無法入境。

問題7：外籍移工是否屬於「經特別許可」的範圍？

答案：外籍移工經勞動部核發許可者，可持駐外館處核發的移工簽證入境我國。

問題8：可入境我國者，是否仍須配合相關檢疫措施？

答案：是。檢疫措施的詳細說明，請參考衛生福利部疾病管制署網站公告的「具感染風險民眾追蹤管理機制」。

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