快訊／新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎國際間蔓延，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（18）早也在立法院談到這兩週是危險期，預告「今天確診案例會更多」指揮中心下午一口氣公布最新確診病例達到23例，總計來到100例。

▲中央流行疫情指揮官陳時中。（圖／記者呂佳賢攝）

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中央流行疫情指揮中心今(18)日表示，昨(17)日國內新增884例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計18,812例(含17,793例排除)，其中100例確診(今日新增案78至100)，分別為71例境外移入及29例本土病例。確診個案中維持1名死亡，22名解除隔離、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

指揮中心指出，全球累計193,748例確診，分布於145個國家/地區；病例數以中國大陸80,881例、義大利27,980例、伊朗14,991例、西班牙9,191例及韓國8,236例為多；病例中7,086例死亡，以中國大陸3,226例、義大利2,158例、伊朗853例、西班牙309例及法國148例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

▼新冠肺炎，新增23例確診說明。（圖／衛生福利部臉書）