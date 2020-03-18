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民眾黨將修黨章　辦選舉選出150位黨代表

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▲▼台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲18日中午赴立法院召開黨政會報，會中討論黨章制度的修改，計畫將進行黨代表選舉。黨團辦公室副主任柯昱安表示，會議初步結論，預計改選黨代表人數約150人。但因正值新冠肺炎疫情期間，不適合召開黨員大會，所以目前規劃先修改黨章，再請創黨的110位黨員開會，黨章通過之後，再來進行黨代表選舉。

柯昱安表示，上週有蠻多支持者在論壇提到，今天黨政會報初步討論出規定，依照黨員人數1萬2千人左右估算，黨代表人數150人以上，分為當然黨代表、票選黨代表，每2年改選一次，未來希望票選黨代表人數能比當然黨代表多。

但柯昱安也提到，原則上要通過黨章必須先召開黨代表大會，但現階段因疫情影響，不適合大型聚會，因此召開黨團大會，請110創始黨員開會通過黨章、黨員代表改選，之後再著手進行黨代表選舉，通過後馬上改選。

另外，柯昱安還說，黨中央訴求希望透過網路選舉，後續會界定如何定義「活躍黨員」，透過活動參與程度、線上發言紀錄等，建立判斷機制，讓活躍黨員能參與黨代表選舉。

而18日中央疫情指揮中心發出出國禁令，被問到是否建議由總統頒布緊急命令？柯文哲沒有回答，一旁的柯昱安則表示，會由黨中央統一發表聲明。被問到市府前社會局長陳雪慧傳出緋聞，會不會傷害市府形象？柯文哲說，他們有確立制度，開完會由柯昱安回答。

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