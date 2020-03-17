柯文哲黨員信談蔡宜芳不倫戀　蔡壁如看了覺得非常感動

▲立委蔡壁如發言。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

前民眾黨中央委員張益贍與前黨團助理蔡宜芳爆出不倫戀，不少柯粉不滿懲處太輕相當失望；面對黨員情緒，民眾黨主席、台北市長柯文哲16日發出736字的親筆署名信安撫。對此，立委蔡壁如17日受訪表示，看到信後覺得非常感動，「民眾黨雖然年輕，但是我們面對問題、解決問題，最重要我們不迴避問題」。

對於緋聞事件，柯文哲向黨員喊話，「民眾黨對於工作與私領域的分際，需要再作更明確的規範。我也要求黨部檢討，並作必要的調整」。對於王姓議員所張貼的Line群對話，與民眾黨強調的正直誠信格格不入，這是黨內立即做出黨紀懲處的原因。

柯文哲說，對於蔡宜芳的處置，很多黨員認為處罰太輕，但對於年輕人，很多政治的分際並不了解，黨也要負一定的責任。「這一年來，幕僚們常提醒我，有所謂『掉粉』現象，甚至『柯粉』轉『柯黑』。我也會深自檢討，繼續完善黨內制度，繼續為改變台灣的政治文化努力」。

對於張益贍原先在文基會擔任副執行長惹議，柯文哲則說，「我認為那個職位需要公關、協調、掌握社會脈動，他的能力是適當的。然而，事情發生後，文基會的差勤管理、預算使用也引發批評，我要求文化局提出檢討報告，預計2週後會向社會大眾說明改進作法」。

蔡壁如說，看到該信後覺得非常感動，我想這也是主席最近有感而發，我想講的就是說，黨的成立到現在大概就半年時間，民眾黨雖然年輕，但是我們面對問題、解決問題，最重要我們不迴避問題，碰到問題我們會一起來面對。

蔡壁如還表示，很多人看到信後，特別傳訊息說非常感動，也呼籲民眾黨要一起團結面對問題。至於退粉一事在發信後有無變化？蔡說，大家會冷靜下來想，還是要團結一致。

