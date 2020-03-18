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美國、加拿大、澳洲及紐西蘭4國　旅遊疫情升至第三級警告

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▲▼0318中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲中央流行疫情指揮官陳時中。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(18)日表示，提升美國、加拿大、澳洲及紐西蘭4國（包含轉機）提升旅遊疫情升至第三級警告，國人應避免至當地所有非必要旅遊，自第三級國家及地區入境者，需進行14天居家檢疫。另於台灣時間3月19日零時起，所有入境者需居家檢疫14天。

指揮官陳時中表示，全球疫情持續擴大，其中美國近期每日新增病例數逾千例，並有4州發生社區傳播；加拿大及澳洲每日新增病例數近百例，紐西蘭則與澳洲往來密切。美國及澳洲並已宣布全國或部分地區進入緊急狀態。基於國人至當地有感染風險，指揮中心宣布除已公布列第三級之美國華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州外，自3月19日零時起提升美國、加拿大、澳洲及紐西蘭共4國(皆含轉機)旅遊疫情建議至「第三級」（警告：Warning），國人應避免至當地所有非必要旅遊。

請繼續往下閱讀...

指揮中心截至今日已宣布(含未來生效)列入旅遊疫情建議第三級之國家共計97國1地區，包括中國大陸(含港澳)、中國大陸以外亞洲20國、中亞9國、申根國家26國、英國、愛爾蘭、東歐14國、中東16國及1地區、北非5國、美國、加拿大、紐西蘭及澳洲，另列入第三級國家係包括其海外屬地。

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