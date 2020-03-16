蔡宜芳不倫戀後⋯柯文哲736字給民眾黨員一封信：深自檢討「掉粉」

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者楊亞璇／台北報導

前民眾黨中央委員張益贍與前黨團助理蔡宜芳爆出不倫戀，不少柯粉不滿懲處太輕相當失望。民眾黨主席、台北市長柯文哲16日上午發出736字、親筆署名的一封信給約1萬2000名黨員，他透露，一開始聽到這個消息時錯愕，然後慢慢生氣起來，但事情過了2天，「冷靜的想，更多的情緒是慚愧」。

柯文哲強調，這一年來，幕僚們常提醒我，有所謂『掉粉』現象，甚至『柯粉』轉『柯黑』。我也會深自檢討，繼續完善黨內制度，繼續為改變台灣的政治文化努力。

儘管緋聞事件發生後，黨中央立即開鍘張益贍，並懲處蔡宜芳停權一年，也難以平息柯粉怒火。柯文哲16日上午特地發一封信，向黨員喊話，「民眾黨對於工作與私領域的分際，需要再作更明確的規範。我也要求黨部檢討，並作必要的調整。」對於王姓議員所張貼的Line群對話，與民眾黨強調的正直誠信格格不入，這是黨內立即做出黨紀懲處的原因。

柯文哲說，對於蔡宜芳的處置，很多黨員認為處罰太輕，但對於年輕人，很多政治的分際並不了解，黨也要負一定的責任。「這一年來，幕僚們常提醒我，有所謂『掉粉』現象，甚至『柯粉』轉『柯黑』。我也會深自檢討，繼續完善黨內制度，繼續為改變台灣的政治文化努力」。

對於張益贍原先在文基會擔任副執行長惹議，柯文哲則說，「我認為那個職位需要公關、協調、掌握社會脈動，他的能力是適當的。然而，事情發生後，文基會的差勤管理、預算使用也引發批評，我要求文化局提出檢討報告，預計2週後會向社會大眾說明改進作法」。

▼柯文哲給黨員一封信。（點圖放大／民眾黨提供）

柯文哲黨員信內容全文如下：

大家好，我是柯文哲

去年8月6號，我們成立了台灣民眾黨，成立之後緊接著選戰。許多人跟著我們一起努力，代表黨參加選舉。現實情況險惡，也缺乏政治歷練，跌跌撞撞中，大家咬著牙完成黨的第一次選戰。選後至今我們都還在逐項的檢討選戰中的缺失及改進方案。

我希望台北好，台灣也要一起變好！

關於最近的緋聞事件以及後續的負面選戰風波，黨已經做了處置。我在媒體前說：一開始聽到這個消息時錯愕，然後慢慢生氣起來。但事情過了2天，冷靜的想，更多的情緒是慚愧。

張在文基會工作，我認為那個職位需要公關、協調、掌握社會脈動，他的能力是適當的。然而，事情發生後，文基會的差勤管理、預算使用也引發批評，我要求文化局提出檢討報告，預計2週後會向社會大眾說明改進作法。

民眾黨對於工作與私領域的分際，需要再作更明確的規範。我也要求黨部檢討，並作必要的調整。

對於王姓議員所張貼的Line群對話，若為事實則與民眾黨強調的正直誠信格格不入，這是黨內立即做出黨紀懲處的原因。

在選戰過程中，我發現黨內參選人跟競選作業同志對於黨理念並不是非常熟稔，因此在選後黨已經開始辦理【國家治理學院】，要求黨職人員先來上課強化我們共同的信念。對於蔡的處置，很多黨員認為處罰太輕，但對於年輕人，很多政治的分際並不了解，黨也要負一定的責任。

這一年來，幕僚們常提醒我，有所謂『掉粉』現象，甚至『柯粉』轉『柯黑』。我也會深自檢討，繼續完善黨內制度，繼續為改變台灣的政治文化努力。

我曾經說：人生都是意外。 但是，台北市的進步不是意外，是辛苦工作、反省改進換來的。

對我來說：組黨，雖然有些意外；民眾黨發生緋聞或許是意外。 但民眾黨不管在立法院或黨務發展的表現，不會是意外，一定是辛苦工作、反省改進換來的。

我們的黨籍立委，都很努力地在立法院提案並監督行政部門。特別是在武漢肺炎的衝擊下，在公衛防疫、經濟振興、甚至長期的國土規劃、財政健全，我們都積極的推出方案。

我們希望，因為有民眾黨，立法院更強，台灣更健全發展。

心存善念，盡力而為。我們繼續努力。

謝謝大家。