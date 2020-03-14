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陳其邁專訪／陳時中前線衝鋒 「我們的工作是為他準備足夠彈藥」

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▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

被視為防疫英雄的衛福部長陳時中，在這次對抗新冠肺炎的戰役中獲得國人肯定與欽佩。身為抗疫夥伴，行政院副院長陳其邁認為，陳時中是站在前線衝鋒的角色，自己的工作是要替陳時中準備足夠的彈藥。

去年12月底，當中國大陸武漢當地還只有27例「不明肺炎」案例，台灣已經領先全球展開防疫工作，三個多月來，包含行政院正副院長蘇貞昌、陳其邁、陳時中在內的各部會團隊，每天不眠不休的全心投入，也得到國際社會的肯定。

陳時中每天出現在國人面前，透過一天平均一至兩場的記者會，向外界說明疫情最新動態，面對鑽石公主號、武漢台商包機返台，他總是直奔第一線，穩定因應的同時也要安撫民心。

以追查關鍵19例白牌計程車的感染源為例，陳其邁表示，政府採取的策略是先由地方衛生局調查，很快地發現19例是白牌計程車司機，依據流行病學判斷，他的感染源最有可能是境外移入的個案。

陳其邁說，台商回到機場如果要搭計程車，一定會打一通電話，說自己在幾號出口，在一步一步抽絲剝繭後，政府最後鎖定三個可能的台商，最後利用資料鏈結、大數據分析，把可疑病例找出來了。

面對當時民眾對於社區傳播的恐慌，陳其邁回憶，那時候陳時中人還在開記者會，但團隊在掌握更多的訊息跟資料後，馬上就傳給部長，告訴他有三個可疑的台商，其實在當下，已經鎖定了最可能的案例，而最後也印證，確實就是那一位浙江回台的台商是感染源。

擁有醫學與公衛專業，陳其邁在幕後打造電子足跡、口罩實名制等抗疫工作，談起整個中央分工合作得宜，他不敢居功，受訪過程中一再強調陳時中從一開始就跟團隊一起總動員，他才是前鋒，「陳時中作為防疫指揮官，我們的工作是為他準備足夠彈藥，他才能在前線衝鋒陷陣。」

▲陳其邁認為自己的工作是替陳時中準備好足夠的彈藥，迎戰疫情挑戰。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳其邁認為自己的工作是替陳時中準備好足夠的彈藥，迎戰疫情挑戰。（資料照／記者林敬旻攝）

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