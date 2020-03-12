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陳其邁專訪／唐鳳問為何一人2片？ 「覆蓋率」才是口罩2.0的關鍵

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記者蔣婕妤／台北報導

「口罩實名制2.0」3月12日正式上路，鎖定年齡在20至40歲的族群，採網路預購、超商取貨方式，真正的目的是要讓更多人買到口罩。

行政院副院長陳其邁接受《ETtoday新聞雲》專訪時透露，雖然台灣在這次防疫中已經是全世界第一個採取行動的國家，但他對而言，一開始想的就是要讓口罩「覆蓋率」逐漸增加，因為這是避免傳染擴大最實際的方法。

擁有流行病學、公衛專業背景的陳其邁，回憶起小年夜當天與官員們開會研議口罩因應的過程，在當場跟經濟部次長王美花確認過口罩存量後發現，即使從3000萬口罩備量增加到4500萬，在優先發給第一線醫護人員後，最多也只能撐5天，而在審視過SARS爆發期間口罩也曾經禁止出口過的經驗後，他當下就決定台灣的口罩第一步應該暫停出口。

因此，在會議一結束後，他隨即透過電話跟行政院長蘇貞昌報告，人在會議現場的衛福部長陳時中那時心中也有所本，而接下來就是經濟部開始去處理口罩產量必須增加的因應，「那時候我每天都跟經濟部長沈榮津通電話，希望請更多人回來上班，增加口罩的產量」。

陳其邁說，民眾恐慌的心情一定會造成口罩搶購，依照流行病學概念，最重要的是避免院內感染，所以第一線的醫護人員必須有充足的防護配給，另外就是老人跟小孩，這些族群也是要優先有口罩的對象。

至於一開始限制每人購買的數目的原因，這個問題之前也有很多人提，甚至有人說為何不開放每人一次買一盒就不用排隊，甚至連政務委員唐鳳都問過他為何一人只能買2片？

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者屠惠剛攝）

拿起桌上的紙張與鉛筆，陳其邁一邊畫曲線圖一邊說明，在找到方法讓口罩產量增加的同時，讓越多人可以拿到口罩的覆蓋率才是他考量的重點，包含面對新冠肺炎時症狀可能較輕的年輕族群，因為讓感染源降低就能減少民眾甚至社區感染的可能，距離有效防疫目的也就會更進一步。

他舉例，4個人當中，如果有3個人戴口罩，那只有1個人被感染的機率比較高，如果1個傳1個，整個曲線就是一條平線，但如果4個人都沒有戴口罩，萬一都被感染，那散播出去的就是4的2次方、3次方......，感染曲線是以飆漲的方式上升，「500萬人每人3片跟1000萬人每人2片，你覺得差別會在哪裡？」

對於國內的口罩產量已經開始回升，陳其邁也表示，在實名制上路後，透過大數據與AI這些科技工具，政府也發現老人跟小孩的口罩覆蓋率已經可以到了7成，但資料同時也顯示20到40歲的族群曾經買過口罩的比例只有4成。

事實上，當口罩實名制上路時，「我們就已經可以透過大數據知道哪些人買口罩、購買頻率等資料」，而這也是實名制上路時，政府就已經開始同步思考讓習慣網路消費的年輕族群可以透過2.0版，讓更多人取得口罩的主要原因。

陳其邁攤開流程表說，「實名制大家都會想」，但真正上路的背後其實有好幾關要整合，包括銀行、電信、物流、健保署、超商等，這是最難的地方，系統上線一定會碰到些問題，但政府再面對疫情與病毒時，能夠多提供管道跟服務，讓更多人取得口罩，讓覆蓋率可以繼續增加，這才是2.0或之後3.0版推出的用意。

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