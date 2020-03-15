爸爸不給玩手機！國一男5樓墜下「輕微骨折」…爺爺追上去卻失足慘死

▲男童被禁止玩手機不爽，跑到5樓輕生。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎疫情導致大陸許多地區延後開學，改為在家上課，福建一名國一男童因為不認真上課，被爸爸罵了一頓，又被禁止玩手機，因此氣炸跑到住家的5樓輕生，導致身上骨折。不過，男童的爺爺怕發生意外，追上去想救孫子，卻不幸墜樓身亡。

綜合陸媒報導，這起事件發生在3月9日，家住福建大田的國一男童因為在家不認真上課，被爸爸罵了一頓，手機也被沒收，讓他感到相當生氣，以死要挾，同時從住家的5樓墜下，導致身上出現擦傷、骨折。

男童的爺爺因為擔心孫子的安危，追了上去，想要把孫子救回來，沒想到一個失足，也從5樓墜下，重摔在樓下屋頂，隨後昏迷不醒。

▲男童在5樓輕生，爺爺追上去卻失足慘死。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

家人得知情況，立刻向警方報案，同時也打電話叫救護車。救護車到場時，發現男童意識清楚，立刻將男童送醫，所幸並無大礙，不過男童的爺爺卻因為傷勢過重不幸身亡。

這起事件也在大陸網路上發酵，不少人痛罵這名男童，「一輩子活在害死爺爺的陰影下面」、「以後一用到手機就想起因為這東西自己害死了爺爺」、「雖然我也很氣憤，但是也不能全怪小孩，家長教育缺失是最重要的」、「為了玩手機跳樓的，不會有自責感。」

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995