路上驚見「不明鋁條」急剎！機車慘遭公車追撞…騎士左膝挫傷

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區連城路昨（20日）下午33歲張姓機車騎士行經此路段時，為躲避路面突然出現的「鋁製條狀物」而緊急煞停，導致後方一輛公車閃避不及追撞，當場人車倒地，所幸騎士僅左腳受輕微擦傷，雙方均無酒駕，詳細肇責待警方調查，另將追查鋁製掉落物來源。

▼機車行車記錄器拍下路面出現的鋁製條狀物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天下午1時許，當時張姓男子騎機車正沿著中和連城路中間車道往土城方向直行。行駛途中，赫然發現前方路面上散落著一根鋁製條狀物，為了避免壓到物品打滑翻車，張男直覺性地重捏剎車緊急停住。但後方連姓男子駕駛的中興客運公車，疑因跟車距離過近反應不及，在機車剎停後隨即發生追撞。機車被撞後，張男也因此摔落在地。

中和警方獲報後，立即趕赴現場處置。現場張姓騎士左腳膝蓋受到擦傷，所幸無大礙。經酒測雙方均無酒駕。警方表示，交通分隊員警已依程序完成現場圖繪製、事故採證。並將進一步透過監視器追查鋁製條狀物的來源或掉落的車輛，若查獲將依相關法規開罰。

▼害肇事的鋁製不明條狀物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼騎士緊急剎車後遭後方公車追撞，導致騎士左膝蓋擦挫傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）