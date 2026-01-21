民進黨嗆在野不敢倒閣　羅智強反問：賴清德敢辭職一起重選嗎？

▲立法院彈劾總統賴清德審查會，羅智強發言。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院今（21日）針對賴清德總統彈劾案舉行全院委員會審查，民進黨立委主攻藍白提彈劾沒道理，應該要倒閣。國民黨立委羅智強反嗆，日本是首相連帶重選，賴清德若主動辭職跟國會一起改選，「我保證藍白兩黨全部舉雙手雙腳贊成。」

在野提賴總統彈劾案，但賴清德今日未出席彈劾審查會，因此改由朝野黨團推派人選上台發言。原訂2天藍綠白各推派15、15、2人，但民進黨團消極以對，2天只派出3人上場論述。

羅智強指出，民進黨立委鍾佳濱以日本首相高市早苗為例說要解散國會的建議很好，但高市早苗本身也要一起改選，那賴總統要不要也一起參與改選？可以主動辭職跟國會一起改選，他保證在野兩黨舉雙手雙腳贊成，但賴總統敢嗎？

羅智強說，今天賴清德不負政治責任，叫行政院長卓榮泰出來負政治責任，一個菜瓜布院長，換了一個卓榮泰還有千千萬萬個卓榮泰啊。賴清德總統不用受到民意的檢驗，那請問解散國會意義是什麼？民進黨立委一直說在野不敢重選、面對新民意，其實賴總統才不敢重選、不敢面對新民意。

羅智強也細數賴清德「十大失德亂政」，包括沒有勇氣來立院面對彈劾說明；沒有守住海峽中線的喪權辱國總統；發動大罷免只會鬥爭；濫用司法對在野黨抄家；自創違憲開庭的大法官會議「毀憲亂政」；不顧民生不希望民生相關新興預算通過；把台積電變美積電掏空台灣；踐踏軍警消不編列相關預算。羅智強強調，這樣的總統當然要彈劾。