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「把拔為什麼最近這麼忙…」　小學童日記光榮寫：我爸爸是口罩國家隊

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▲▼新增口罩產線的任務。（圖／翻攝自YouTube／經濟部）

▲新增口罩產線的任務。（圖／翻攝自YouTube／經濟部）

中央社

口罩國家隊為防疫奉獻心力，背後家人的支持也令人感動。一名技術人員就讀小學的兒子關心詢問為什麼最近很忙，他回答「爸爸在做口罩國家隊。」兒子在日記簿上寫下這件事並說以爸爸為榮，讓身為父親的技術人員覺得一切都值得了。

為了加速生產口罩機，不少技術人員離家北上，一待就是一個多月，面對在異地生活的不適應與交機時間的壓力，家人的支持成為技術人員的心理支柱。

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在國家隊被暱稱為「蘇老師」的精密機械研究發展中心工程師蘇春榮感受很深。他說，知道有國家隊的計畫時，當下就決定要到台北貢獻技術，由於預計會花上一個月至一個半月，因此在第一時間向家人說明。

蘇春榮回憶，當時他向兒子表示，「這是爸爸難得有機會可以直接幫人民做事，而且做口罩機是目前最有效率、能夠幫助大家的方式，民眾也會很有感。」兒子在聽完他的說法後，引用學校老師的話「不一定要做大事，對大家有益就是好事」鼓勵他。這席話讓他非常感動，因此更能夠無後顧之憂在台北為國家奉獻。

蘇春榮說，雖然國家隊的成員都是想要為國家做事才來到這裡，但是一開始大家不太熟，晚上下班後一起吃宵夜或點心時，不知道要聊什麼，只好聊當天的工作情形。不過隨著大家朝夕相處，越來越熟，話題也越來越廣，有時候會聊到彼此的家庭情形，以及家人對於他們參與國家隊的態度與想法。

蘇春榮回憶，有一個技術人員曾在某天吃宵夜時，跟大家分享自己與小孩間互動的小故事。

這名技術人員說，有一天他休假回家，就讀小學的兒子問，「爸爸你最近這麼忙，是在做什麼」，他回答「爸爸在做口罩國家隊。」後來他的兒子在學校的日記簿上寫下了這一件事並說以爸爸為榮，這篇日記受到學校老師稱讚，這件事讓他非常感動。

▲▼新增口罩產線的任務。（圖／翻攝自YouTube／經濟部）

▲新增口罩產線的任務。（圖／翻攝自YouTube／經濟部）

蘇春榮說，這名技術人員告訴大家，作為國家隊的一員，不管有沒有收到鼓勵都沒關係，但是看到兒子的這個舉動，讓人感到很欣慰，覺得這一切都值得。

並非所有的技術人員在一開始就得到家人支持，蘇春榮提到，有些人原本以為應該1、2週就會完成任務，但沒想到一待就是一個半月，在這過程中要不斷跟家人溝通、說服。不過隨著口罩國家隊的努力被看見，口罩產能也越來越穩定，原本有些疑慮的親屬都轉為大力支持。

▲蔡英文總統今（5）日視察口罩國家隊的新產線，並向官民團隊致謝：「這次疫情看出台灣真正的國力！」（圖／經濟部提供）

▲蔡英文總統5日視察口罩國家隊的新產線，並向官民團隊致謝：「這次疫情看出台灣真正的國力！」（圖／經濟部提供）

口罩國家隊成軍初始，社會上有不同的聲音與意見，但當疫情在全球陸續造成嚴重影響，搶購口罩成為日常生活一景時，台灣的口罩供給卻逐漸穩定，民眾的心理也相對安定，國家隊的犧牲奉獻逐步獲得肯定。

蘇春榮笑說，下週完成任務之後，還不適合出遊，但會和家人去吃些好料的。他也提到，兒子比較含蓄，不會表達太多的情感，但在這一段戰鬥期間曾向他說「爸爸，我支持你」，對他來說，這樣的肯定就是光榮的勳章。

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