陳其邁專訪／眼看社區傳播恐慌　「那一晚，陳建仁老師說要自己寫文章」

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

61歲的男性，在1月27日出現呼吸道症狀，2月3日惡化成肺炎，在2月15日就不幸死亡，當時經查發現沒有出國旅遊史，讓國人開始憂心台灣是不是已進入「社區感染」的危險？

在政府對抗新冠肺炎的過程中，第19例確診病例的出現掀起了國內對於社區感染的恐慌，在一面追查感染源的同時，總統府跟行政院其實也同步在思考如何安定人心。

行政院副院長陳其邁在接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，在新冠肺炎的處理與因應上，他也會向副總統陳建仁尋求一些意見，討論個案分析與整體防疫方針的策略。

▲陳建仁與陳其邁師徒關係，時常就防疫的問題互相討論。（圖／翻攝自影片）



「在那個晚上，我打給老師，在電話中討論社區感染、社區傳播。」陳其邁回憶，那天討論到很晚，大概12點多，陳建仁最後說他要自己寫一篇文章讓民眾知道這兩者之間的區別，同時也要讓國人放心。

「我說好啊，您寫，我分享臉書就好」，陳其邁最後的回應聽起來雖然有點像頑皮的學生，但掛上電話後，他想了想還在找了些中英文資料傳給陳建仁參考。

陳其邁說，在陳建仁後來發表的這篇文章，就各種不同的傳染定義做了說明，國人也才知道原來台灣進入社區傳播的風險還是非常低，頓時也讓正在醞釀的社會恐慌平息下來。

談起這次對抗肺炎疫情，府院、中央各部會與地方機關一起作戰，他除了會跟陳建仁討教，把老師當成總顧問外，整個中央跨部會的整合，大家的目標都是希望提供疫情指揮中心指揮官陳時中最好的子彈，讓站在第一線作戰的他所帶領的團隊有堅強的後盾。

至於個人，截至目前為止，陳其邁自己的感想是，學醫然後從政這麼長一段歲月以來，在這個時間點上能有機會貢獻所學所長，跟所有的醫護人員和部會同仁並肩作戰，「我想，我是幸福的」。

▼行政院副院長陳其邁接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者屠惠剛攝）



▼陳建仁分享如何區別社區傳播。（圖／陳建仁臉書）



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