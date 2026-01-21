　
社會 社會焦點 保障人權

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

記者黃哲民／台北報導

藝人王大陸與女友闕沐軒被控跟警官劉居榮、車商小開游翔閔及黑幫分子陳子俊，共同涉犯《個人資料保護法》等罪嫌，新北地院今（21日）開庭，王、闕均不認罪，游、陳認罪請求輕判或緩刑，合議庭諭知辯論終結，訂於今年（2026年）4月22日上午11點宣判。

▲▼藝人王大陸與女友闕沐軒涉犯《個資法》等罪嫌，新北地院21日辯論終結，2人與綽號「小阿俊」的共犯陳子俊均不回應媒體發問。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人王大陸（中）涉犯《個資法》等罪嫌，新北地院21日辯論終結，他請法官明察秋毫、判他無罪。（圖／記者黃哲民攝）

今庭訊中，王大陸與闕沐軒都否認要求幫查或洩漏他人個資，王聲稱自認被閃兵集團首腦陳志明詐騙，請游翔閔幫忙找人，報警得知陳男入監，他不想讓朋友繼續做白工，才在群組說「黑哥（陳男外號）去關了」，但他沒說「黑哥」就是陳男。

▲▼藝人王大陸與女友闕沐軒涉犯《個資法》等罪嫌，新北地院21日辯論終結，2人與綽號「小阿俊」的共犯陳子俊均不回應媒體發問。（圖／記者黃哲民攝）

▲王大陸的女友闕沐軒否認觸犯《個資法》等罪嫌，表示只想要回遭詐騙的錢。（圖／記者黃哲民攝）

王大陸也否認與闕沐軒共同侵害男子潘俊宇個資，他喊冤僅幫忙成立「失去的！一定要拿回來」群組，方便女友與游翔閔聯絡、「我完全沒參與後續的事」，請法官明察秋毫，判他無罪。

法官訊問王大陸做什麼職業，仍在服替代役的王大陸秒回「當兵」，法庭內頓時一陣竊笑，法官表示疑惑，王大陸解釋：「目前在當兵，之前是演員。」

闕沐軒聲稱多年前遭潘男詐騙400萬元，潘被判刑3年6月定讞入監後，雙方就賠償問題達成和解，潘願賠240萬元，她等3年多，想知道潘男是否出獄、何時能還錢，所以請人脈很廣的游翔閔幫找人，絕沒要求向潘男家人要錢。

▲▼藝人王大陸與女友闕沐軒涉犯《個資法》等罪嫌，新北地院21日辯論終結，2人與綽號「小阿俊」的共犯陳子俊均不回應媒體發問。（圖／記者黃哲民攝）

▲綽號「小阿俊」的黑幫分子陳子俊供稱幫忙查個資討債，已和解求輕判。（圖／記者黃哲民攝）

辯護律師表示，本案闕沐軒與潘男談和解時，願賠16萬元，潘男同意金額，但不同意從欠闕女的錢裡面扣除，所以調解破局，請法官斟酌闕女絕非沒誠意。

涉為王大陸、闕沐軒找黑白兩道查個資、討錢的游翔閔，今承認涉犯《個資法》，自稱幫助朋友、分文未取，因本案被羈押約2個月，已和潘男和解，會記取教訓不再犯，請求法官給他輕判並緩刑的自新機會。

受游翔閔請託查詢潘男個資、找潘男家人討錢的陳子俊，今也承認觸犯《個資法》，他請律師表示自己僅確認潘男與家人有無處理債務意願，沒採取激烈手段，他沒收到任何好處，反而代墊徵信費用，在本案偵辦期間被羈押約2個月，已跟潘男和解，請求法官輕判。

庭訊歷時1個多小時結束，審判長諭知今年4月22日上午11點宣判，同案共犯劉居榮所涉案情，將在本周五（23日）下午開庭後辯結。王大陸4人開完庭分別離開，均不受訪，記者問王大陸與闕沐軒「有信心判無罪嗎」，2人都沒答話。

本案源於王大陸花費360萬元，涉找閃兵集團首腦陳志明造假醫療紀錄，企圖逃避兵役，但去年（2025年）2月，陳男突然入獄失聯，王大陸以為陳男拿錢不辦事，報案指稱遭詐騙。

結果去年2月18日，王大陸涉犯閃兵案先被新北檢查獲，訊後交保15萬元，去年3月接著爆發本案、共犯全曝光，王大陸訊後被新北檢聲押禁見，新北院裁定交保500萬元，並限制住居與限制出境、出海，閃兵案仍由新北院一審審理。

01/19 全台詐欺最新數據

523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

5樂天女孩「被Thank You」！她錯愕：對不起
快訊／南韓前總理遭判關23年　當庭收押
2台人生死未卜　駐處已與家屬取得聯繫「提供必要協助」
別再繳費！3職業工會列黑名單　勞保局暫停給付
土方之亂被嗆「自己大便自己收」　盧秀燕開轟：內政部應道歉
3歲童「裸下體跪地擦水」　母淚控私幼湮滅證據
快訊／台股大跌513點　台積電收最低1740
抗寒悲劇了！暖暖包塞乳溝9小時　台中女泛紅流膿

找知名藝人婚宴演出「前一天突取消」　新人氣炸

找知名藝人婚宴演出「前一天突取消」　新人氣炸

有網友爆料，早在數月前就已簽約、繳款，說好藝人獻唱4首歌，共45分鐘包含拍照，卻在婚禮前一天被臨時告知「藝人不來了」，導致婚禮當天大亂，認為對方經紀公司毫無誠信，更不願承擔應有責任，「丟了一句取消，就拍拍屁股走人了」，一生只有一次的重要婚禮，被搞得亂七八糟。

他抽到軍魂部隊　入伍2周趁放假逃兵

他抽到軍魂部隊　入伍2周趁放假逃兵

PO染血圖恐嚇京華城案司法官　「迷因」版主判6月

PO染血圖恐嚇京華城案司法官　「迷因」版主判6月

借帳戶給「霍建華」蓋孤兒院　法官戳破下場慘了

借帳戶給「霍建華」蓋孤兒院　法官戳破下場慘了

涉找黑白道查個資討債　王大陸喊「忘記」被打臉了

涉找黑白道查個資討債　王大陸喊「忘記」被打臉了

關鍵字：

個資法藝人王大陸閃兵集團明察秋毫逃兵

東森廣場投籃趣，揪團來打球

