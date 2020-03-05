國產鳳梨內需供銷失衡　產地價低迷斗六市長掏腰包收購

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣鳳梨種植面積約700公頃，目前進入採收期，而3月中旬後將進入盛產期至清明前，有果農反應，目前遇外銷不利重挫國內市場，果農感嘆「再甜也沒用，國內市場飽和、量增價格低」，斗六市長林聖爵得知後自掏腰包向果農採購近千斤，提供斗六市長青食堂長老長輩飯後水果。

▲林秀勤說，照理說衝第一坡採收期的價格會比較好，但遇上疫情衝擊只能搖頭，嘆「再甜也沒用，國內市場飽和、量增價格低」。（圖／記者蔡佩旻攝）

新冠肺炎疫情影響，對外銷情況不利，蔬果合作社業者表示，在疫情影響下外銷運輸路線受阻，但未來變數多，最壞打算是萬一出不了貨，還是得依靠國內市場通路內銷。古坑鄉鳳梨產銷班表示，前陣子鳳梨價格較低，每台斤收購價落在7元，目前每台斤收購價約在8、9元。

於斗六市石榴種植金鑽鳳梨的果農陳秀勤指出，一顆苗栽就要4元，種下後照顧拉拔一年才能收成，這回遇上新冠肺炎疫情對外銷不利，國內市場內總量增加，去年上台北市場拍賣每公斤還能賣至40多元，最差的一公斤還有30元，以今日台北市場交易價品質最好的上價才33.8元，價差約2成5。

▲斗六市長林聖爵表示，在里長與代表口耳相傳得知狀況，前往目前正採收的農田巡視，發現果農林秀勤種出的鳳梨非常大顆，甜度很高。（圖／記者蔡佩旻攝）

陳秀勤說，照理說衝第一坡採收期的價格會比較好，但遇上疫情衝擊只能搖頭，嘆「再甜也沒用，國內市場飽和、量增價格低」。

斗六市長林聖爵表示，在里長與代表口耳相傳得知狀況，前往目前正採收的農田巡視，發現果農林秀勤種出的鳳梨非常大顆，甜度很高，適合怕酸的老長輩食用，便自掏腰包收購數百箱共約990台斤，提供斗六市長青食堂長輩們食用。

林聖爵說，這麽做一來可以照顧長輩健康，二來可以照顧果農幫助產銷，因新冠肺炎疫情影響，盤商採購一台斤僅7元，嚴重影響果農生計，希望政府單位也能鼓勵國內業者收購鳳梨，盡量來幫助果農推銷，雖然是頭批採收，但是甜度非常夠。

▲斗六市石榴種植金鑽鳳梨的果農指出，一顆苗栽就要4元，種下後照顧拉拔一年才能收成，這回遇上新冠肺炎疫情對外銷不利，價差約2成5。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市長林聖爵自掏腰包收購數百箱共約990台斤，提供斗六市長青食堂長輩們食用，他說，一來可以照顧長輩健康，二來可照顧果農幫助產銷。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲陳秀勤說，照理說衝第一坡採收期的價格會比較好，但遇上疫情衝擊只能搖頭，嘆「再甜也沒用，國內市場飽和、量增價格低」。（圖／記者蔡佩旻攝）



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