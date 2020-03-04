進校園手部消毒省時乾淨　雲林東興國小師生研發自動噴霧器　

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情嚴峻，2月25開學一週以來，校園防疫工作令教職員嚴陣以待，雲林縣崙背鄉東興國小教導主任與六年級學童，利用學生科技課程材料自製「自動除菌噴霧」提升手部消毒效率，以USB供電非常輕便，使用噴霧器可減少手部接觸，為校園防疫增添利器。

▲雲林縣崙背鄉東興國小六年級學童在教導主任指導下，利用學生科技課程材料自製「自動除菌噴霧」提升手部消毒效率，減少手部接觸，為校園防疫增添利器。（圖／記者蔡佩旻攝）



東興國小校長吳清池表示，東興國小是雲林縣第一所科技前導學校，學校有安排機器人、AI等科技課程，去年參加全國「自造任務實作全國賽榮獲佳作」，因應新冠肺炎疫情，教導主任李謀正與學生討論設計自動除菌噴霧，強化檢疫工作及個人衛生，目前目也著手規劃設計自動清潔乳液，加強校園安全。

製作團隊學童示範說明，自動除菌噴霧材料是以學校現有教學材料，原理來自自動掃地機與程式設計，學生只要將手部靠近消毒罐就能自動噴出消毒液，完成消毒，減少人力及手部接觸噴頭機會，更進一步解說，感應處是以蝙蝠對聲波反應原理，接近約25公分內範圍都能偵測到物體，然後反應進行噴霧動作。

▲製作團隊學童示範說明，自動除菌噴霧材料是以學校現有教學材料，原理來自自動掃地機與程式設計，學生只要將手部靠近消毒罐就能自動噴出消毒液，完成消毒，減少人力及手部接觸噴頭機會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣崙背鄉東興國小教導主任與六年級學童，利用學生科技課程材料自製「自動除菌噴霧」提升手部消毒效率，以USB供電非常輕便。（圖／記者蔡佩旻攝）



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